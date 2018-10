10 bares e esplanadas para prolongar o verão

Neste final de setembro, os dias são mais curtos, mas o sol ainda teima a ficar até tarde no horizonte. Nada como brindar a um outono estival, na companhia de bons amigos, num dos muitos terraços e esplanadas de Lisboa e Porto.

Base

Se há bar-esplanada que está na moda é este. Bem no centro histórico do Porto, o Base tem como vizinhos a Torre dos Clérigos e a Livraria Lello. Instalado num jardim (entre o Passeio dos Clérigos e a Rua das Carmelitas) onde, além de sofás e bancos corridos de madeira em vários formatos, existe um grande relvado pontilhado por oliveiras que também funcionam como sombra improvisada, não poderia estar mais bem localizado para aproveitar ao máximo as últimas tardes de um outono ensolarado… Dizem que o mojito é famoso, mas também há uma carta de gins e vinhos a copo, sempre populares. Para quem prefere uma bebida sem álcool, a limonada é uma boa opção. Tudo ao som de boa música, uma mistura de soul, jazz, R&B e bossa nova, e rodeado de um ambiente jovem e familiar, que à noite ganha um ritmo ainda mais animado.

Passeio dos Clérigos/Praça de Lisboa – Porto

The Garden

O novo rooftop bar de Lisboa abriu em agosto e está a ganhar fama rapidamente. A culpa é da vista de 360 graus que oferece, com direito a descobrir cada um dos telhados mais nobres da cidade ou a ficar a olhar o Tejo e a margem sul, no horizonte. Para lá chegar precisa de subir – de elevador – até ao topo do Edifício D. Luís I, em Santos, próximo da Avenida 24 de Julho. Com dois andares e cerca de 600 m2 de terraços e passadeiras, esta espécie de jardim suspenso tem capacidade para 200 pessoas e uma vocação inata para sunset parties. O The Garden tem dois pontos de bar, com vários cocktails clássicos e de autor. E se lhe der a fome, há as muito na moda poke bowls da Poké House, tacos do El Clandestino e gelados de pauzinho da Palettas. Todos os dias, das 12h00 às 02h00.

Rua do Instituto Industrial, 7, 7.° piso – Lisboa

Douro Sky Lounge

Situado no último andar do hotel Vincci Porto, que ocupa o antigo e emblemático edifício da Bolsa do Pescado, o Douro Sky Lounge é um dos novos rooftops da cidade. Tem vista sobre a ponte da Arrábida, música ao vivo e é palco de animadas festas. Oferece uma carta de cocktails e de snacks muito variada. Aberto apenas entre abril e outubro, nos meses de inverno há a opção de ficar pelo bar do piso térreo, o Douro Lounge.

Vincci Porto Hotel, Alameda de Basílio Teles, 29 – Porto

Ferroviário

Há quem ainda não tenha reparado, mas o Ferroviário está de volta à capital alfacinha. Depois de um interregno de dois anos, este clube fundado em 1961, para receber atividades culturais, desportivas e recreativas dos funcionários da CP, regressou ao ativo e de cara lavada. Para quem nunca lá foi, este espaço para os lados de Santa Apolónia oferece uma sala de espetáculos, bar-restaurante (agora gerido pelo grupo que detém as Espumantarias e o Peixola) e um terraço ao ar livre com 500m2 e vista para o Tejo, decorado com motivos tropicais, palmeiras, almofadas coloridas, madeiras, palhinhas e verga. Um amplo balcão central, o palco revestido por um jardim vertical, o chão feito com solipas de madeira dos caminhos de comboio, a iluminação e as redes de sombra completam o cenário. Com uma agenda repleta de concertos, festas e DJ, é o local certo para ficar a ver o rio, os cruzeiros a chegar e os comboios a partir, brindando a mais uma noite quente.

Quarta a sexta-feira, a partir das 18h. Sábado a partir das 14h até às 03h e domingo, entre as 17h e as 24h.

Rua de Santa Apolónia, 59 – Lisboa

Graça Rooftop Bar

Esta é uma opção para quem procura um ambiente muito mais jovem e descontraído. O Rivoli Cinema Hostel, no centro histórico do Porto, mesmo ao lado da Avenida dos Aliados e em frente ao Teatro Rivoli, já foi considerado um dos hostels “mais cool” da Europa pelo portal internacional Trivago. E é aqui, no quarto andar deste edifício, que se situa um dos novos bares-terraço da Invicta: o Graça Rooftop Bar. Uma espécie de pátio familiar, sem aspiração a sofisticações ou a “manias de grandezas”. Aqui bastam uns quantos sofás e cadeiras, um Porto ou um gin tónico para aproveitar o lado bom da vida, na companhia de música ao vivo ou DJ sets.

Rua do Dr. Magalhães Lemos 83, 4.° andar – Porto

Terraço Café Príncipe Real

Não parece possível, mas aquele que é um dos terraços com melhor vista sobre Lisboa ainda consegue ser um (quase) segredo. Não porque o hotel seja um desconhecido – desde a sua abertura que o Memmo Príncipe Real está entre os favoritos da imprensa internacional, tendo inclusive sido distinguido pela revista Monocle como o Smartest New Urban Hotel –, mas talvez porque o acesso através de uma rua e túnel estreitos ainda passa despercebido aos lisboetas e aos muitos turistas que percorrem a Rua D. Pedro V, logo ali ao lado. Levitando no topo da colina, este terraço-bar com piscina é o local ideal para beber um cocktail ao final da tarde – clássicos ou de assinatura, como o Príncipe Real Índia, preparado com gin, manga, curcuma, sumo de limão, açúcar e água tónica. Ou ainda para almoçar (há um menu semanal por apenas 22 euros) ou jantar longe da confusão, saboreando a cozinha do chef Vasco Lello, que celebra as viagens dos portugueses pelo mundo. Um luxo.

Hotel Memmo Príncipe Real, Rua Dom Pedro V, 56 J – Lisboa

Vinum

Dizem que é de Vila Nova de Gaia que se obtém a melhor vista do Porto. Mas a partir do wine bar das caves Graham’s, vai estar literalmente debruçado sobre a cidade, com direito a ver não só o casario, mas também o percurso sinuoso do Douro, com a ponte D. Luís ao fundo. Além de uma carta extensa de vinhos, com uma forte seleção de vinhos a copo, o wine bar e o terraço dispõem ainda de uma carta com refeições ligeiras. E se a fome ou o frio chegarem inesperadamente, há sempre a possibilidade de se recolher no restaurante – o Vinum –, onde vai encontrar propostas gastronómicas do Douro, de Trás-os-Montes, do Minho e do Atlântico, e pratos criados especialmente para harmonizar com os vinhos Douro DOC e do Porto produzidos com mestria pela família Symington.

Rua do Agro, 141 – Vila Nova de Gaia

Mirajazz

O terraço do Mirajazz é uma das moradas secretas do Porto. Ou melhor, o facto de o acesso obrigar a percorrer a escadaria do Caminho Novo Vinho afasta os mais preguiçosos. E ainda bem, porque as tardes de jazz e a varanda sobre o Douro empoleirada neste velho bairro portuense são um verdadeiro achado. Propriedade de uma das históricas associações do Porto, o Grupo Musical de Miragaia, fundado em 1926, o Mirajazz é um clube de jazz ao ar livre, com direito a petiscos e uma boa carta de vinhos. E um local perfeito para pedir ao verão para ficar mais uns dias… Aberto das 14h às 22h, até ao final de outubro, todas as quartas-feiras, há música ao vivo das 18h às 20h.

Escadas do Caminho Novo 11 – Porto

SUD Lisboa

Entre o MAAT e a ponte 25 de Abril, o SUD Lisboa é um restaurante, bar e esplanada com jardim suspenso e ainda uma piscina panorâmica. Um projeto megalómano que se destaca não só pela sua dimensão – mais de 1000 m2 –, mas sobretudo pela sua localização mesmo em frente ao Tejo, e também por ser um espaço versátil, onde é possível tomar o pequeno-almoço, almoçar, lanchar, jantar (um menu de sabores mediterrânicos), beber um cocktail ao som de música ao vivo, “tapear”, dançar, e até dar um mergulho! Ao pôr do Sol, o convite é para ficar, de copo na mão, a relaxar nos sofás e espreguiçadeiras a ver os barcos no Tejo, a ponte 25 de Abril, e o jogo de luzes da piscina, ali ao lado.

Aberto todos os dias das 12h00 às 02h00 (piscina das 10h00 às 18h00).

Avenida Brasília, Pavilhão Poente – Lisboa

Terrace Lounge 360°

Concebido como uma espécie de museu que celebra a cultura do vinho do Porto, o Espaço Porto Cruz ocupa um edifício histórico de Gaia. Aqui, a par de conteúdos permanentes e de um programa sazonal com uma ampla oferta cultural e artística, destaca-se o Terrace Lounge 360°, um bar-miradouro instalado num quarto andar, com uma deslumbrante vista panorâmica sobre Gaia e Porto. Além de uma carta de petiscos com assinatura de Miguel Castro e Silva (responsável pelo restaurante DeCastro Gaia, no mesmo edifício), e da oferta de vinhos do Douro, da Quinta do Ventozelo, não deixe de provar os cocktails criados por Paulo Ramos, da Cocktail Academy, que são uma forma diferente de degustar o vinho do Porto. É o caso do Cruz Spicy Pink, com vinho do Porto Cruz Pink, laranja e chili, ou do Cruz Dark, com Porto Cruz Ruby e frutos vermelhos. Vai um Porto com sabor a festa?

Espaço Porto Cruz, Largo Miguel Bombarda, 23 – Vila Nova de Gaia