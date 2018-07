10 piscinas para conhecer estas férias

10 piscinas para conhecer estas férias

Portugal é um país à beira-mar plantado, mas os dias de sol não se resumem a um mergulho no mar. Como resistir aos encantos de uma piscina construída sob a linha do horizonte, com vista para a cidade, para o Atlântico, para a planície alentejana ou para os vales verdejantes do Douro?

SUD Lisboa

Para quando nos apetece sair da cidade, sem sair da cidade, esta é a piscina certa. Na zona ribeirinha de Belém, a dois passos do emblemático MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, tem vista direta para o Tejo, a ponte 25 de Abril e a margem sul. É parte integrante do muito versátil SUD Lisboa, o restaurante-bar inaugurado no ano passado pelo grupo Sana, que oferece uma esplanada com jardim suspenso onde é possível tomar o pequeno-almoço, almoçar, lanchar, jantar, beber um cocktail ao som de música ao vivo, “tapear”, dançar e até… dar um mergulho numa piscina infinita!

Aberta ao público até ao final do mês de setembro, entre as 10 e as 18 horas, pelo preço diário de 45€ (com direito a toalha, chinelos e uso do balneário), a piscina do SUD acende as suas luzes coloridas ao anoitecer, servindo de cenário ao Pool Bar, com DJ até às duas da manhã.

Vidamar Resort Hotel Madeira – Funchal

Com o Atlântico no horizonte, a piscina deste hotel de cinco estrelas, no Funchal, já foi considerada uma das mais belas infinity pools do mundo (segundo o motor de busca de hotéis Trivago). Basta olhar a imagem para perceber porquê. O que vemos não é uma, mas duas piscinas contruídas mesmo em cima da falésia, o que lhes garante uma vista única em que a água da piscina e do mar e o céu se fundem num só cenário pintado de azul. Ambas têm água salgada e estão rodeadas por jardins tropicais que se estendem até à arriba, usufruindo de uma imensa plataforma marítima e acesso direto ao mar. O que mais poderá desejar?

Resta dizer que as piscinas do Vidamar estão abertas ao público, por isso, por apenas 25 euros, poderá ter direito a espreguiçadeira, guarda-sol, toalha e muitos mergulhos.

Pestana Palácio do Freixo – Porto

Instalado num dos mais belos edifícios da Invicta, projetado no século XVIII por Nicolau Nasoni, o arquiteto italiano que projetou a Torre dos Clérigos, o Pestana Palácio do Freixo é um hotel emblemático do Porto. E a sua piscina não lhe fica atrás. Mesmo em cima do rio, é o local certo para ficar a olhar de perto as embarcações que o cruzam diariamente, enquanto apanha banhos de sol no pontão. Forrada a ladrilhos verde-esmeralda, as águas da piscina parecem dar continuidade ao Douro, uma sensação que ganha ainda mais força após as primeiras braçadas em direção à sua borda infinita. Por fim, a boa notícia é que pode usar a piscina mesmo sem ser hóspede da pousada, mediante pagamento, é claro!

Mais informações e descontos aqui

Piscina Oceânica do Arribas Sintra Hotel – Praia Grande

Esta piscina de água salgada é uma das maiores da Europa. Tem quase 100 metros e fica mesmo em cima da Praia Grande, com uma vista fabulosa sobre o mar, aqui muitas vezes agitado, o que lhe dá um encanto especial, uma vez que as ondas chegam muitas vezes a salpicar quem aqui mergulha. Tem uma área só para os mais novos, e outra para adultos, entre os 0,80 metros e os 3,95 metros de profundidade. O Piscina Oceânica do Arribas Sintra inclui, além do hotel, um bar, uma esplanada e um restaurante. A entrada na piscina para adultos varia entre os 10,50€ e os 13€; e para crianças (dos 5 aos 9), entre os 4,5€ e os 6€.

Memmo Alfama e Memmo Príncipe Real – Lisboa

A mesma marca de hotéis (os Memmo) consegue o pleno: oferecer duas das piscinas mais desejadas de Lisboa. A primeira, no Memmo Alfama, é a mais antiga e é um sucesso nas redes sociais, apesar das suas dimensões reduzidas. É que o seu fundo vermelho enquadra-se na perfeição entre o casario e os telhados deste bairro histórico, oferecendo uma vista imbatível. Já o Memmo Príncipe Real é um segredo escondido, uma espécie de refúgio da azáfama do mais cosmopolita dos bairros da capital. No seu bar-terraço, as tardes são calmas e serenas, e a piscina aquecida de água doce com vista panorâmica, um verdadeiro paraíso. Pena que ambas sejam exclusivas a hóspedes…

Zmar Eco Experience – Zambujeira do Mar

Uma piscina de 100 metros (!), uma piscina de ondas coberta e ainda uma piscina para crianças – ou seja, um verdadeiro parque aquático, é o que vai encontrar neste ecocamping de 81 hectares, a apenas alguns quilómetros das mais belas praias do País. E a vantagem é que, além das muitas braçadas que uma piscina ao ar livre destas dimensões proporciona, o Zmar tem ainda um circuito de arvorismo, courts de ténis e padel, ginásio, tiro com arco, bicicletas, matraquilhos humanos, e um imenso parque de atividades para as crianças – o Kidz – que inclui um parque de diversões, ecoworkshops e ateliês, um centro de interpretação ambiental e ainda uma quinta pedagógica. O alojamento faz-se em bungalows de madeira (T1, T2 e T3).

Mais informações e descontos aqui

The Oitavos – Cascais

Antes do primeiro mergulho, a sensação já é de caminhar sobre a água. Tudo graças à pigmentação azul do pavimento em torno da piscina do The Oitavos, na Quinta da Marinha, que foi escolhida para criar esta ilusão/sensação bem agradável. Mas o melhor é que, depois do primeiro mergulho, debruçamo-nos sobre o verde dos campos de golfe, pinheiros e dunas, alongando o olhar até à linha do horizonte, onde o oceano espreita. Respiramos fundo este ar puro do Parque Natural de Sintra-Cascais antes de um saltinho ao bar, para beber um cocktail ou um sumo natural. Em todo o hotel, o ambiente é descontraído, um elogio à grandeza dos espaços, que nos convida a usufruir ao máximo da luz e beleza natural da paisagem.

Douro Royal Valley Hotel & Spa

O vale do Douro e as suas encostas em socalcos são uma das mais belas paisagens do mundo. E até há quem diga que, mesmo em pleno verão, este verde imenso consegue bater aos pontos um mergulho no mar. Não acredita? Então olhe esta imagem com atenção. Estrategicamente construído na curva mais larga do rio, perto de Baião, o Douro Royal Valley Hotel & Spa (a 75 quilómetros do Porto) tem na sua piscina um ex-líbris. E não é para menos. Localizada no 7º piso, oferece uma vista de cortar a respiração. O azul da piscina espelha o azul do céu e parece combinar na perfeição com as várias tonalidades de verde daquela que é primeira região vitícola demarcada do mundo. Também já está a pensar trocar a praia por este cenário, não está?

Lago Montargil & Villas

A uma hora de Lisboa, este hotel do grupo Nau Hotels & Resorts está construído junto à margem da barragem de Montargil. Tem uma centena de quartos e 11 villas, que convidam à contemplação, mas também às atividades ao ar livre e ao desporto. Com um clube náutico e marina, este é um bom destino para um fim de semana romântico, mas também para umas divertidas férias em família ou entre amigos. O Lago Montargil tem um spa de 1000 m2 e quatro piscinas rodeadas de jardins, mas a nossa eleita é, sem dúvida, a piscina infinita, para ficar a contemplar a beleza natural deste espelho de água, com vista para o montado alentejano.

The Yeatman – Porto

Não é novidade que para ter a melhor vista do Porto é preciso atravessar o Douro e ir até Vila Nova de Gaia. O que talvez não saiba é que nada bate a vista que se obtém a partir da piscina do The Yeatman, que já foi eleita a melhor da Europa graças à sensação de infinitude que proporciona. Além desta eleição dos European Best Destinations, por duas outras vezes, em 2012 e 2013, a revista norte-americana Condé Nast Traveler também elegeu esta piscina como uma das 12 mais belas do mundo. Uma fama internacional que se junta ao sucesso deste hotel conhecido pela sua garrafeira de exceção e o seu restaurante gourmet, que conquistou a segunda estrela Michelin em 2017. Destaque especial também para a piscina interior panorâmica, com acesso direto ao spa com um “cardápio” de tratamentos de vinoterapia da Caudalie.