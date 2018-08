10 programas para quem está de férias no Algarve

Ideias originais e algumas novidades para animar os seus últimos dias de descanso em terras algarvias

Nadar com pinguins

Célebre pela sua grande colónia de pinguins africanos, única no mundo, a Boulders Beach original fica a cerca de uma hora da Cidade do Cabo. Mas na impossibilidade de fazer uma viagem rápida à África do Sul, o Zoo de Lagos pode ser uma boa alternativa. Inaugurada no ano passado, a Boulders Beach algarvia é uma piscina especial, na qual pessoas e 20 pinguins nadam lado a lado, apenas com um vidro a separá-los. Não se esqueça de levar óculos de natação, para garantir que consegue estar de olhos bem abertos quando mergulha.

O Boulders Beach Zoo de Lagos funciona de 1 de abril a 30 de setembro, das 10h às 18h30 (última entrada às 17h), e as entradas custam 18 euros e 14 euros (4-11 anos).

Muito mais do que um hotel

Abriu em 2016, mas tornou-se rapidamente num dos spots obrigatórios de Lagos. “Muito mais do que um hotel”, como diz o seu slogan, a Casa Mãe era uma propriedade abandonada que a francesa Véronique Polaert, apaixonada por Portugal, transformou numa casa de férias de sonho que é um elogio à manufatura nacional.

Nos três edifícios que constituem a propriedade há quartos de estilo minimalista, vintage ou boho chic, pensados para férias a dois. Se só estiver de passagem, experimente o restaurante ORTA que segue o conceito farm to table, ou seja, do pequeno-almoço aos jantares tudo é preparado com base nos produtos sazonais da horta e da rede de produtores locais a que a Casa Mãe se associou. Com sorte, ainda poderá assistir a um concerto ao vivo de bossa nova… Não se vá embora sem visitar a concept store, onde além de livros e revistas, encontra artesãos e marcas portuguesas emergentes, da cerâmica à cutelaria, peças de mobiliário, roupas, vinhos ou chás – “todos são fabricados em Portugal com muito carinho”.

Em busca de uma praia deserta

No Algarve, as praias são quem mais ordena. Afinal é por elas que portugueses de norte a sul aqui vêm durante os meses de calor. Por isso mesmo, a pergunta é pertinente: será possível encontrar uma praia deserta no Algarve? Não é fácil, mas mesmo sem ser o que foi em tempos, a praia da Fábrica ou de Cacela Velha mantém-se entre as nossas favoritas. O acesso faz-se atravessando a ria Formosa num dos barcos de pescadores que se convertem em barqueiros nos meses de julho e agosto. Se caminhar um pouco, garantimos extensões com muito poucas toalhas e as águas mais quentes de todo o Algarve (senão mesmo de todo o País). Também paradisíacos são os 11 km da praia da Barreta, na Ilha Deserta, em Faro. O acesso é igualmente feito de barco, a partir do cais de Faro, em percursos regulares de 15 a 35 minutos através dos sapais da ria. Não muito longe, a praia da Fuzeta, na Ilha da Armona, em Olhão, que está na lista das melhores praias europeias do ano… Uns quilómetros para oeste, e do outro lado do Algarve, tem mais hipóteses de encontrar praias “só para si”. E apesar de a praia de Odeceixe ser considerada uma das Sete Maravilhas de Portugal, na categoria “Praias”, optamos pela menos popular e paradisíaca praia das Furnas, em Vila de Bispo, quase sempre vazia.

Um jantar de luxo

Ninguém duvida de que no Algarve há muitos e bons restaurantes a preços bem mais acessíveis, mas é impossível ignorar o número crescente de restaurantes com estrelas Michelin: do pioneiro Vila Joya de Dieter Koschina ao Ocean de Hans Neuner, ambos com duas estrelas, aos novos restaurantes que entraram na lista do guia 2018 com uma estrela: o Gusto by Heinz Beck, no Conrad Algarve Hotel em Almancil, e o Vista Restaurante do chef João Oliveira no Vista Hotel & Spa situado na praia da Rocha. Por isso sugerimos que dedique uma noite especial das suas férias à alta cozinha. Vai ver que vale a pena.

Feira Medieval de Silves

A 15ª edição da Feira Medieval de Silves realiza-se de 10 a 19 de agosto, no centro histórico desta cidade algarvia. Uma tradição por vezes esquecida por quem passa os dias na praia, mas que é uma oportunidade única para assistir e participar em espetáculos de música e dança, torneios a cavalo, manjares medievais e fazer compras de artesanato nas bancas que se espalham pelas ruas da antiga capital do Reino do Algarve. Os preços dos bilhetes começam nos 2€, e existe a possibilidade de alugar trajes medievais para que entre no espírito da festa vestido a rigor.

Às compras pelo Sul

Das fábricas de tijoleira artesanal de Tavira à olaria da vila de Porches, com os seus desenhos coloridos feitos à mão, ao projeto TASA – Técnicas Ancestrais Soluções Atuais, que procura as origens dos ofícios tradicionais dando-lhes uma marca contemporânea, há boas surpresas por todo o Algarve. Basta investigar. É o caso da loja Armazém Português em Tavira ou da Pinta Roxa em Olhão, onde encontra as peças pintadas à mão da marca Casa Cubista dos canadianos Arren Williams e David Pimentel (agora radicados em Olhão) ou os tradicionais barcos miniatura em madeira de artesãos locais. Entre as novidades deste verão, estão a loja de decoração Hut – Boutique & Living, em Almancil, das criadoras da Companhia das Cestas e, para quem não passa sem uma roupinha de criadores internacionais, a primeira loja Fashion Clinic no Algarve. Onde? No QuintaShopping, na Quinta do Lago, é claro!

Scones e descanso numa casa de campo

Vilamoura fica ali ao lado, tal como as praias da Falésia e dos Tomates, mas a Quinta do Mel é uma quinta centenária vive ao ritmo do campo. Um agroturismo de 10 quartos, com restaurante de cozinha mediterrânica e produção própria de fruta, legumes, compotas, chás e ervas aromáticas. Produtos artesanais à venda na loja local, a par de vinhos da região e produtos como flor de sal, azeite, aguardente de medronho ou artesanato de cortiça do Algarve profundo. Por fim, a casa de chá, com uma vista desafogada sobre o campo, que serve chás e infusões de certificação biológica para acompanhar scones, panquecas, torradas, doçaria tradicional e várias outras iguarias caseiras.

Uma cerveja bem fresquinha

A praia de Carvoeiro, no concelho de Lagoa, foi eleita a melhor praia da Europa em 2018, pela European Best Destinations, e por isso dos locais a destacar num top 10 do Algarve. E se no ano passado a novidade por estas bandas era o Sky Bar do hotel Tivoli Carvoeiro, com uma vista deslumbrante sobre as falésias e o mar, este ano trocamos (ou adicionamos) os cocktails por uma cerveja bem fresquinha. Numa quinta na zona das Sesmarias, onde também há vinha, nasceu a Dos Santos Craft Brewery, uma fábrica de cerveja artesanal a que se junta um bar de tapas e noites bem passadas.

Caminhadas pelo Algarve esquecido

Esta é uma sugestão para os mais aventureiros. Aqueles para quem as férias não se resumem a ficar de papo para o ar, sem fazer nada. Do cabo de São Vicente à Carrapateira, sugerimos uma caminhada por uma costa escarpada, encontrando vários miradouros com vistas soberbas sobre arribas, areais desertos e ruínas de antigos povoados islâmicos, passando pelas aldeias da Vilarinha e da Pedralva. Ou como alternativa, uma série de passeios a pé pelo barrocal algarvio, passando pela Rocha da Pena (a 470 metros de altitude) ou pelo vale verdejante da Fonte da Benémola, no concelho de Loulé – áreas classificadas, onde resistem testemunhos de antigas civilizações e a presença humana é rara. Uma oportunidade única para conhecer o Algarve rural e as serras quase sempre esquecidas. Há várias empresas com propostas neste sentido, mas sugerimos que espreite os programas da Proactivetur, uma pequena agência de viagens especializada em ecoturismo e turismo criativo no Algarve.

Cinema ao ar livre no novo hotel da Quinta do Lago

O Magnolia Hotel, na Quinta do Lago, é outra das novidades da temporada em matéria de hotelaria. Com uma decoração em tons pastel, remete para o estilo dos motéis de Palm Springs e nem lhe falta um néon à entrada! E o melhor é que mesmo estando situado numa das zonas mais caras e exclusivas do Algarve, o Magnolia não é caro nem exclusivo. Além disso, tem programas especiais para famílias com oferta de refeições para as crianças. E também não lhe falta o cinema ao ar livre, bem ao estilo americano. O Dive in Movies realiza-se todas as segundas-feiras, assim que o Sol se põe, com a projeção de um filme à beira da piscina, com a oferta de um menu especial para o jantar. Um final de dia bem descontraído, como se deseja quando estamos de férias.