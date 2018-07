20 vinhos para o verão

Conceito Bastardo 2017

Last but not least, no Douro, a Conceito criou dois vinhos tinto que acompanham muito bem esta altura do ano. Primeiro chegou o Bastardo, de uma casta “mal-amada” porque dá um tinto de cor leve, quase um rosé escuro, mas com mais sabor de boca. Além disso deve ser bebido mais fresco do que o normal.

19,90 euros