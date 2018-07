8 contas de Instagram que podem ajudá-lo a vestir-se neste verão

Quase de férias e sem saber o que vestir? Vá ao Instagram. Esta rede social tornou-se a principal fonte de inspiração do mundo da moda e está repleta de boas ideias que podem revolucionar o seu guarda-roupa.

Hoje a moda não passa apenas pelos desfiles ou pelas revistas especializadas. Para quem tem menos de 35 anos, é comum procurar inspiração nos perfis de Instagram das marcas de moda, de designers e dos chamados influencers. Redes sociais como o Instagram ou o Facebook estão repletas de pessoas que criam visuais cool com peças das últimas coleções em loja. Quase catálogos de moda. Estas contas e estes instagrammers são uma fonte inesgotável de inspiração, com um impacto maior na forma como nos vestimos. Basta olhar para a ascensão das estrelas do street fashion para perceber que já têm tanta influência como o que se passa nas passerelles – e as marcas concordam e aderem ao fenómeno. De acordo com um estudo recente do Facebook, mais de metade das pessoas que usam o Instagram e quatro em cada 10 utilizadores do Facebook procuram inspiração através destas plataformas. O estudo indicia ainda que três em cada cinco compram um artigo de moda depois de o descobrir nestas redes sociais.

Todos os anos é publicada uma lista com as contas mais influentes do mundo da moda. Têm milhares de seguidores e milhares de visualizações de Insta Stories (funcionalidade que permite publicar uma fotografia por apenas 24 horas), chegando mesmo a ultrapassar gigantes como a Chanel, a Louis Vuitton, a Gucci ou a Dolce & Gabbana. Mais ou menos famosos, os perfis relacionados com moda multiplicam-se a cada dia que passa. Há contas de jornalistas de moda, de manequins, de bloggers, de atrizes, de influencers de várias origens e ainda de fotógrafos. É uma questão de escolher as suas favoritas e mais de acordo com o seu estilo. Deixamos-lhe aqui algumas sugestões de contas a seguir, incluindo nomes nacionais em ascensão. Visite-as logo de manhã, antes de decidir o que vai vestir, ou use-as para criar uma espécie de moodboard para as suas férias.

Chiara Ferragni

Caro Daur

Apesar de apenas ter 31 anos, a italiana @chiaraferragni é uma espécie de “mãe de todas as bloggers”, e a it girl mais influente do mundo da moda. Começou por ter um blogue (The Blonde Salad), mas hoje a sua conta de Instagram (seguida por mais de 13,4 milhões de seguidores) é a sua maior fonte de rendimento, com uma equipa inteira de produção e fotografia a trabalhar para si. Em 2015, já tinha ganho tanto dinheiro que fez parte da lista dos 30 mais ricos, abaixo dos 30 anos, da revista Forbes. Construiu um verdadeiro império em torno da sua imagem, com uma bem-sucedida marca de roupa e várias parcerias como as principais casas de moda internacionais.

Zara Addiction

Natural de uma pequena cidade perto de Hamburgo, Caroline Daur (@ carodaur ) tem 23 anos e, graças aos seus mais de um milhão e meio de seguidores, já é uma das bloggers mais influentes da Alemanha (e do mundo). Em criança, já partilhava fotografias dos seus looks no colégio nas redes sociais. Hoje participa em desfiles para marcas como Dolce & Gabbana, já fez uma campanha para a Dior, capas de revistas e a MAC Cosmetics lançou um batom à sua imagem. Com um estilo descontraído e um pouco maria-rapaz sexy, acredita que os must-have de qualquer mulher são umas botas, um blusão de pele, umas calças de ganga com um bom corte, um blazer preto e uns óculos de designer.

Esta conta de Instagram prova que fazer compras na mais célebre das marcas made in Spain é uma tendência mundial. Aqui encontra uma compilação de fotografias de pessoas (quem usar o hashtag #zara pode acabar por aparecer neste perfil) com os melhores looks totais Zara, incluindo sapatos, carteiras e acessórios. Para se inspirar antes da próxima sessão de compras.

The Sartorialist

Seguir Scott Schuman, o célebre fotógrafo americano que criou o blogue The Sartorialist, é o que já pode chamar-se um clássico. As tendências que este colaborador de revistas como a Vogue Paris e a GQ americana vai captando pelas capitais de moda tornaram-se uma das referências mais importantes daquilo que é o street style. Através da sua conta vai poder ver algumas das pessoas (homens e mulheres) mais bem vestidas do mundo, bem como espreitar alguns detalhes da própria vida pessoal de Schuman.

SuitGrid

Inicialmente SuitGrid era apenas um entusiasta de moda masculina, que partilhava ideias e sugestões de looks e dicas para homem. “Mas algo começou a acontecer”, explica no site da agora empresa. “Os nossos seguidores começaram a perguntar se fazíamos roupas e como poderiam comprá-las. Como recebemos muitos pedidos, decidimos abrir a nossa própria loja online: o SuitGridShop.” Para quem procura apenas boas ideias, esta conta de Instagram continua a ser uma boa fonte de inspiração.

I Am Galla

O nova-iorquino Adam Gallagher é o fundador e mentor do blogue e Instagram I Am Galla, com dicas de estilo, previsões de tendências e dezenas de looks que servem de referência. No mundo da moda masculina, Gallagher destaca-se não só pelo seu número de seguidores (mais de 2 milhões), mas também devido à sua elegância eclética e à qualidade das fotografias que apresenta, tiradas um pouco por todo o mundo.

stylista_mg

A portuguesa Maria Guedes começou como autora de um blogue de moda, mas hoje em dia a Stylista marca pontos (e ganha seguidores) principalmente através da sua conta de Instagram, com 82 mil seguidores e parcerias com várias marcas nacionais. Também é a mentora do Market Stylista, com duas edições anuais (verão e inverno), que funciona como uma espécie de montra de marcas portuguesas. Já vai na 11ª edição e passou de 20 para 120 marcas (de decoração e moda mulher, homem e criança) em cinco anos.

Débora Rosa

Se calhar este nome não lhe diz nada, mas Débora Rosa é uma das influencers de moda portuguesas mais bem-sucedidas, inicialmente graças à sua popular página de Tumblr Fashion Gone Rouge. Com 25 anos, esta jovem madeirense conta com mais de 142 mil seguidores no Instagram, inúmeras colaborações com marcas de moda e várias viagens pelo mundo. Com um estilo easy-chic parisiense, clássico e versátil, já chamou a atenção da Chanel, que a convidou para a sua última apresentação de beleza em Deauville. Usa peças atemporais, de linhas minimalistas que conjuga na perfeição com carteiras Céline, loafers Gucci e também de designers menos conhecidos como Paloma Wool, Loq, Rouje ou Rejina Pyo.