A Cocktail Week está de volta a Lisboa e estreia-se no Porto

A Cocktail Week está de volta a Lisboa e estreia-se no Porto

De 11 a 19 de outubro, é possível beber dois cocktails pelo preço de um em 69 bares de Lisboa e Porto e ainda provar combinações entre comida e cocktails.

Publicado em 09-Out-2019

A terceira edição da Cocktail Week está quase a começar e traz várias novidades. Depois de nos dois primeiros anos ter decorrido em exclusivo em Lisboa, apresenta-se agora em estreia absoluta na Invicta! No total, são 68 bares e restaurantes participantes em ambas as cidades que vão colocar à disposição do público cerca de 230 cocktails.

Mas o que é exatamente a Cocktail Week? A ideia deste evento é dar visibilidade à coquetelaria e aos barmen em geral que, num mundo onde os chefes de cozinha ascendem à categoria de estrelas mediáticas, merecem uma maior valorização e destaque. Nesse sentido, os bares aderentes propõem-se a criar três a quatro cocktails de autor (o quarto sem álcool) que podemos experimentar usufruindo de uma oferta especial. É que durante o chamado Momento Cocktail, por cada cocktail pago, os clientes recebem gratuitamente outro de valor igual ou inferior. No fundo, uma espécie de happy hour que acontece todos os nove dias desta semana de celebração do cocktail, entre as 18h00 e as 23h00.

The Royal Cocktail Club, no Porto (Crédito: Cátia Barbosa/Cocktail Week)

Mini Bar Porto (Crédito: Cátia Barbosa/Cocktail Week)

Rossio Gastrobar, Altis Avenida, em Lisboa

Vip Lounge, no Porto Palácio Hotel The Royal Cocktail Club, no Porto (Crédito: Cátia Barbosa/Cocktail Week)

Mini Bar Porto (Crédito: Cátia Barbosa/Cocktail Week)

Rossio Gastrobar, Altis Avenida, em Lisboa

Vip Lounge, no Porto Palácio Hotel

Outra das novidades desta edição é o Dinner & Cocktail, uma rota por restaurantes de Lisboa e Porto onde o pairing entre comida e cocktails é o destaque. Ao jantar, cada espaço coloca à disposição combinações entre comida e cocktails, podendo ser um simples snack a acompanhar um cocktail de autor ou um menu de degustação totalmente harmonizado com cocktails. Em Lisboa, as propostas vêm de espaços como o Boa-Bao, o 100 Maneiras, o Rossio Gastrobar e o Big Fish Poké; enquanto no Porto, poderá deliciar-se com as propostas de espaços como o Digby Restaurante & Bar, o Mini Bar Porto, ou o Terminal 4450.

Também existirá um Programa de Eventos de natureza diversa – de concertos a workshops – com vista a celebrar o cocktail nos diversos locais participantes na Lisboa & Porto Cocktail Week 2019. A agenda completa poderá ser consultada no site e também nos mapas e guias disponíveis, ou seguindo o Facebook e o Instagram do evento.

Pub

Resta dizer que a Pernod Ricard Portugal é o patrocinador principal deste evento que também tem como parceiros a Zomato, em cujas plataformas os utilizadores podem consultar todos os bares envolvidos e respetivos cocktails e ingredientes, e a Kapten num incentivo aos consumidores para que estes deixem o automóvel em casa.

Por fim, os prémios: O Melhor Cocktail de Lisboa e O Melhor Cocktail do Porto que são atribuídos por um júri especializado no final do evento. Os locais a concurso submetem um cocktail de autor para avaliação e no final da semana, dia 19 de outubro, serão revelados os vencedores. E se quiser participar fazendo valer a sua opinião, saiba que também tem uma palavra a dizer, votando online em cocktailweek.pt O Cocktail Escolha do Público, também em Lisboa e Porto.