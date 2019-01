As peças que não vai querer perder nos saldos

Passada a azáfama do Natal e do fim do ano, chega a corrida às lojas para aproveitar os descontos de janeiro, mas não vale tudo e há regras que deve cumprir para que no final a aventura não lhe saia cara.

Chegou aquela altura do ano em que todas as lojas estão em saldos. É o momento certo para renovar o guarda-roupa, comprar aquelas botas que precisava ou, porque não, dar um novo visual à sua casa… acontece que a tendência na época de saldos é adquirir tudo e mais alguma coisa só porque o preço está mais baixo, mas depois vem o reverso da medalha. Sacos e sacos de peças compradas sem pensar, e que muitas vezes acabam por ficar meses seguidos no armário, ainda com a etiqueta. Por isso, nada de seguir os instintos mais básicos e atirar-se de cabeça à febre do consumo.

O ideal é aproveitar os descontos para comprar apenas aquele casaco lindo que anda a namorar desde o início da estação, mas que tinha um preço exorbitante. Para substituir um sobretudo, ou para ver se o seu creme de rosto habitual (ou equivalente) não está com uma boa promoção. De resto, faça uma lista do que realmente precisa. Ou então compre básicos que dão sempre jeito – seja para senhora ou para homem –, como T-shirts lisas, calças de ganga, camisolas em tons neutros, ou um fato clássico.

Sempre elegante, o bege é um intemporal e também uma tendência que vai manter-se na próxima estação, por isso comprar peças desta cor e a bom preço é uma opção inteligente. As cores fortes, estilo néon, vão estar igualmente em alta no verão de 2019, mas se não se sentir arrojado(a) q.b., saiba que os padrões em xadrez e quadrados também se mantêm, tal como as peças em pele falsa.

Por fim, se não tem espírito ou paciência para fazer compras em época de saldos, quando os centros comerciais ficam a abarrotar e as lojas estão completamente desarrumadas, a solução é cada vez mais comprar online. Poderá comparar preços, encontrar tamanhos e fazer listas de compras sem sequer sair de casa. Para ajudar nessa tarefa, apresentamos-lhe uma galeria de imagens com uma seleção de peças – roupa, calçado, produtos de beleza ou para a casa – que podem ser boas compras nestes saldos de inverno.