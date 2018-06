Cinco hotéis no campo para aproveitar a Primavera

A chegada do bom tempo é a desculpa de que todos precisávamos para fugir da cidade. Rumo à praia? Talvez, mas com tempo para aproveitar o campo, respirar a natureza e fazer um pouco de desporto. De um hotel de cinco estrelas a uma estalagem à beira-rio, estas são as nossas sugestões para um fim-de-semana mais que perfeito.

Imani Country House – Évora

A uma hora de Lisboa e a 15 minutos de Évora, a Quinta de Montemuro estende-se por 11 hectares de pomares, jardins, oliveiras e cedros centenários, uma ilha verdejante em plena planície alentejana. Um lugar único. Foi aqui, nesta antiga propriedade agrícola, alimentada por um complexo sistema subterrâneo de minas, poços e túneis de irrigação romanos, que nasceu a Imani Country House, um hotel rural com apenas sete quartos e suítes, que já recebeu os prémios de Melhor Turismo Rural, pelo Turismo do Alentejo, e de Novo Projecto Privado, pelo Turismo de Portugal. O que quer isto dizer? Que este é um refúgio perfeito para descansar, relaxar e partir à descoberta de uma das regiões mais ricas de Portugal – sendo obrigatória a visita ao Cromeleque dos Almendres, um dos maiores monumentos megalíticos de toda a Europa, mesmo ali ao lado. A equipa não poupa esforços para que se sinta tão confortável como em sua casa. O pequeno-almoço, por exemplo, é servido até ao meio-dia, para que ande ao seu ritmo, e no restaurante vai encontrar uma cozinha sazonal, moderna e cuidada, enraizada na tradição gastronómica alentejana. Tem duas piscinas (uma delas adaptada a partir de um velho tanque) que se transformam em locais de eleição quando o sol aquece, e ao anoitecer deixe-se ficar em longas conversas no alpendre, mesmo ao lado de um simpático honesty bar.

Tivoli Palácio de Seteais – Sintra

Não é um ilustre desconhecido. Nem uma das muitas novidades da hotelaria nacional. O Tivoli Palácio de Seteais é um grande clássico, onde apetece sempre regressar. Com vista privilegiada sobre o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena, este hotel-palácio transporta-nos para o requinte e a atmosfera do século XVIII, envolto pela quietude mágica da serra de Sintra. Os quartos decorados com mobiliário de época e os deslumbrantes salões repletos de frescos e tapeçarias fazem deste hotel o destino ideal para uma fuga romântica em qualquer época do ano. Depois de um mergulho na piscina, espreite o Anantara Seteais Spa e Wellness, outro oásis de tranquilidade onde poderá realizar tratamentos dignos de reis e rainhas. É o caso de uma fantástica massagem corporal com técnicas havaianas de lomi-lomi e pindas quentes, envoltas em alecrim, sândalo e flor de laranjeira, combinada com uma massagem de vinoterapia facial. Mente, corpo e espírito vão fundir-se facilmente, enquanto bebe um copo de vinho de Colares e inspira o ar fresco da serra.

Companhia das Culturas – Castro Marim

Rumamos ao Sul, para um Algarve em estado puro. A apenas 1,5 quilómetros da Praia Verde, a quatro da vila de Castro Marim, e a cerca de seis da Reserva Natural da Ria Formosa, a Companhia das Culturas é um ecoturismo sustentável e orgânico, e um lugar onde se vai, sobretudo, para descansar e desligar do mundo.

Esta antiga exploração agrícola de 40 hectares de pinheiro-manso, cortiça, laranja, figo e alfarroba está na família de Francisco Palma-Dias há várias gerações. Foi com um amor acrescido pela terra e suas tradições que o proprietário e a mulher, a antropóloga Eglantina Monteiro, colocaram mãos à obra para converter o antigo lagar de azeite, a casa da cortiça e até as divisões que davam abrigo aos animais em nove quartos espaçosos e quatro apartamentos. Sem televisão ou música ambiente, os hóspedes são convidados a fazer estadias de recolhimento, caminhadas e relaxamento, o que inclui ver um filme ou ter aulas de ioga ou tai chi na Cork Box (a antiga garagem da debulhadora, agora forrada a cortiça). A piscina exterior de água salgada funciona o ano inteiro, o hamam, com os aromas de esteva, rosmaninho ou marcela destilados na serra de Mértola, proporciona diferentes tipos de massagem e a cozinha presta homenagem à agricultura de sequeiro e às pequenas hortas (a da Companhia e a dos vizinhos), oferecendo uma ementa mediterrânica feita de muito bons petiscos.

Estalagem Lago Azul – Castelo de Bode

Não é a mais luxuosa das opções apresentadas, mas se lhe dissermos que todos os 16 quartos e as quatro suítes desta estalagem têm vista para o “grande lago azul” – como é conhecida a barragem de Castelo de Bode – e para o verde da serra, talvez comece a planear já o próximo fim-de-semana. É nas margens do Zêzere que estão algumas das praias fluviais mais bonitas do País, ideais para quem procura tranquilidade, mas também para os mais aventureiros, interessados em desportos náuticos, um dos pontos fortes da região. Além do esqui aquático, nos últimos anos tem-se assistido a uma explosão de praticantes de wakeboard, modalidade muito popular nos Estados Unidos, que utiliza uma prancha ao estilo do snowboard.

Se preferir actividades mais sossegadas, saiba que a gastronomia também é um ponto forte. Além do restaurante da estalagem, de decoração rústica e acolhedora, vale a pena fazer uma visita ao Paraíso do Zêzere, em Vila de Rei, ou mesmo ir até A Lúria, em Tomar, célebre pelo cabrito assado no forno ou magusto de carnes grelhadas.

Hotel FeelViana – Viana do Castelo

Dê um salto até às praias do Norte de Portugal e aproveite para conciliar uns dias ao ar livre com a prática de desporto. Na Praia do Cabedelo, em Viana do Castelo, foi construído recentemente um hotel de quatro estrelas, a pensar nos amantes da vida ao ar livre e também nos praticantes de windsurf, kitesurf, paddle, surf, bodyboard, vela e não só. Com 46 quartos (incluindo 15 suítes) e nove bungalows, ideais para famílias, este novo espaço conta ainda com restaurante, bar, piscina exterior, um terraço lounge sobre a praia, e uma área wellness & spa, com sauna, banho turco, sala de ioga, ginásio e piscina interior aquecida. Todos os amenities são da empresa portuguesa Castelbel, e os produtos do spa são da irlandesa Voya, marca biológica de luxo à base de algas – uma preocupação com a sustentabilidade que se estende a todo o hotel, cuja construção recorreu a materiais naturais e amigos do ambiente (sobretudo madeiras) e soluções construtivas inovadoras. A tudo isto, acresce um enquadramento harmonioso na paisagem, um extenso pinhal rodeado por dunas, a poucos passos da água. Melhor mesmo, só o acordar com a brisa matinal do oceano…

