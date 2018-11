Dez esplanadas perfeitas para o outono

Lá porque o frio chegou não precisa de ficar fechado em casa. Em Lisboa e no Porto, são várias as esplanadas que se mantêm abertas durante os meses de outono e inverno, aquecendo os clientes com mantas, aquecedores, lareiras, bebidas quentes e, claro, um pouco de sol.

Lost in

“Um oásis no centro da cidade”, como gosta de autointitular-se, o Lost In é um clássico de Lisboa. Situado no coração do Príncipe Real – o acesso é feito através de uma passagem entre dois edifícios da Rua D. Pedro V –, este restaurante, bar e esplanada-miradouro de decoração indiana e ambiente chill out tem uma fantástica vista sobre a cidade. No interior, as grandes paredes envidraçadas não deixam o frio passar, e na esplanada há mantas para pôr nos ombros (ou nas pernas), enquanto almoça (há uma carta de petiscos e refeições leves, de fusão, mas também pratos como lombo de bacalhau confitado ou caril de gambas), lancha (há scones) ou bebe um copo. Em algumas noites há música ao vivo.

Rua Dom Pedro V 56-D

Tel. 917 759 282

Segunda, das 16h às 24h, e terça a sábado, das 12h30 às 24h. Encerra ao domingo

Madame Petisca

Este café-restaurante situado junto ao miradouro de Santa Catarina, com uma vista a abraçar o Tejo, é uma excelente escolha para aproveitar as tardes de sol de outono, tomar uma bebida ao final do dia, ou mesmo jantar com amigos. A Madame Petisca é, tal como o nome indica, especialista em petiscos (salada de polvo, carpaccio de bacalhau, queijo de ovelha no forno…). Tem opções vegetarianas, cocktails com e sem álcool, vinhos portugueses e um menu de almoço a preços muito acessíveis.

Rua de Santa Catarina, 17, 3º

Tel. (+351) 915 150 860

Todos os dias, das 12h às 24h

Fábrica Coffee Roasters

Mais do que um café com esplanada, a Fábrica Coffe Roasters é uma verdadeira fábrica de café, pois torram-se aqui os grãos de café ainda verde (lotes 100% Arábica vindos diretamente de fazendas do Brasil, Colômbia, Etiópia e Quénia), conforme as suas características e a sua finalidade – torra clara para café de filtro ou torra ligeiramente mais escura para expresso. Segue-se a moagem tanto para consumo interno, como para levar para casa. Além do espaço nos Restauradores, há uma loja na Rua das Flores e uma carrinha-café junto à Estação do Oriente. Mais recente é a flagship store da Fabrica Coffe Roasters na Invicta, o maior de todos os espaços desta marca de café artesanal, com duas salas interiores e um terraço

Rua das Portas de Santo Antão, 136 ou Rua José Falcão, 122, Porto

Todos os dias, 8h-20h

Heim Café

Este é um dos cafés da moda na capital, o que hoje em dia é sinónimo de instagramável… Heim significa “casa” na Ucrânia, país de onde vêm os proprietários. A sala é pequena e a esplanada minúscula, mas o ambiente é acolhedor, principalmente nos dias frios que se avizinham. Servem pequeno-almoço o dia inteiro – há um “torrada bar”, saladas, ovos, panquecas, waffles, granola e pratos vegetarianos, como costeletas de quinoa com espargos. Aos fins de semana, conte com filas à porta: os brunches tornaram-se populares. Os lugares sentados no balcão em frente à rua são top. Nos dias de inverno, é como estar numa esplanada, mas muito mais confortável.

Rua Santos-o-Velho, 2 e 4, Lisboa

Tel. 212 480 763

Segunda a domingo, das 9h às 18h (fecha à terça-feira)

Tavi

Na Rua da Senhora da Luz, em plena Foz Velha do Porto, a Tavi é uma confeitaria histórica, mas não parada no tempo. A estrutura envidraçada garante-lhe que pode saborear um bom pequeno-almoço, um almoço de trabalho ou um lanche ao final do dia, sem ter de enfrentar os ventos frios do mar, com a vantagem que pode continuar a desfrutar da vista ao som das gaivotas. Os bolos, de fabrico próprio, têm fama e vão muito bem com um chá ou um chocolate quente.

Rua Sra. da Luz, 363, Porto

Tel. 226 180 152

Segunda a domingo, das 8h30 às 20h

Moustache

Inspirado nas coffee houses londrinas, o Moustache é um café cosmopolita que ocupa um edifício de dois pisos na movimentada Praça Carlos Alberto, bem no coração do Porto. Na esplanada, com aquecedores e mantas à disposição dos clientes, ou no interior, onde nos esperam confortáveis poltronas, o ambiente é sempre quente e acolhedor. O nome moustache vem do “bigode” que deixa marca quando bebemos um copo de leite cheio de espuma, por isso conte com uma ementa recheada de bebidas à base de café e leite, de cappuccinos a caffe latte, passando pelo já famoso hot chocolate de amora servido num copo alto com direito a chantilly e pepitas de chocolate. À disposição também há uma seleção de livros e música e uma boa agenda cultural, com a realização de conversas mensais, de entrada livre. Resta dizer que aqui aposta-se em produtos biodegradáveis, recicláveis e provenientes de comércio 100% justo.

Praça Carlos Alberto 104, Porto

Segunda a quarta, das 8h às 20h; quinta a sábado, das 8h-2h. Domingo, das 14h às 20h

Portarossa

Membro do grupo Cafeína, o Portarossa é uma pizzaria famosa na Foz do Porto. Com uma decoração moderna e sofisticada, oferece um ambiente assumidamente cosmopolita, e uma esplanada muito popular, mesmo durante o inverno, pois é coberta por toldos gigantes e aquecida por potentes aquecimentos elétricos de parede e uma enorme lareira de ferro forjado.

Rua Corte-Real, 289, Porto

Tel. 226 175 286

Aberto ao almoço, das 12h30 às 15h30; segunda a quinta, das 19h30 às 00h30; sexta e sábado, das 19h30 à 01h30

Esplanada do teleférico

Fazer a viagem de teleférico que faz a ligação entre o tabuleiro superior da ponte D. Luís e o cais da cidade de Gaia tem duas vantagens. Em primeiro lugar, a 300 metros de altitude, poderá contemplar a zona histórica do Porto, a Ribeira, as caves de Gaia, os Clérigos, e o Douro, com direito a muitas fotografias. Depois, no final do percurso (o bilhete de ida e volta custa 9€ por pessoa), do lado de Gaia, vá até à plataforma superior do teleférico, junto ao jardim do Morro, onde existe um wine bar de nome Esplanada. Perfeito para dias de chuva, pois está coberto por uma estrutura envidraçada, oferece uma vista soberba.

Rua Rocha Leão, S/N – Vila Nova de Gaia

Tel. 220 996 290

Bar do Fundo

E se num dia de inverno lhe apetecer ir ver o mar? O seu desejo chama-se Bar do Fundo, e fica na Praia Grande, em Sintra. Aberto todo o ano, este restaurante-bar-esplanada em madeira é uma excelente escolha para fazer um almoço de domingo em família e passar a tarde a ver o mar. Cá fora, há mantas e salamandras que ajudam a aquecer, mas os mais friorentos não hesitam em sentar-se junto à lareira, antes ou depois de encomendar um bom peixe e marisco.

Praia Grande, Colares, Sintra

Tel. 219 282 092

Todos os dias, 10h às 22h

Kaffeehaus Lisboa

Desde 2008 que o Kaffeehaus traz aos lisboetas a experiência do café vienense, no Chiado. Aqui pode experimentar criações tradicionais austríacas, como o Einspänner (café com chantilly), o Pharisäer (café com chantilly e rum) ou o Biedermeier (café com licor de ovo e chantilly), enquanto põe a leitura em dia, graças a uma boa seleção de jornais e revistas. Servem refeições quentes todos os dias – salsichas caseiras, escalopes panados, massa spätzle e strudel de maçã… – e pode almoçar, lanchar ou jantar a qualquer hora do dia. Lá dentro o ambiente é acolhedor e cá fora existe uma pequena esplanada

Rua Anchieta 3, Lisboa

Segunda, das 9h30 às 16h00; terça a sábado, das 9h30 às 24h. Domingo e feriados das 9h30 às 20h00