Férias divertidas… e bem ocupadas

As crianças anseiam pela chegada do Natal, mas o desespero dos pais repete-se ano após ano. Como entreter os miúdos durante estas duas semanas que se avizinham? Reunimos 10 sugestões de oficinas e ateliês que incluem atividades ao ar livre, artes plásticas, teatro ou até mesmo programação.

A magia de Bordalo Pinheiro

“O veado que queria ser cuco… ou rena?” é o nome desta oficina de férias do Museu Bordalo Pinheiro, que também é uma viagem ao imaginário do artista. Veados, lagostas e tartarugas transformam-se em personagens de peças de teatro, de histórias contadas e desenhadas ou até mesmo coreografias, servindo de inspiração para construção de figurinos e adereços. Uma forma diferente e divertida para os mais novos ficarem a conhecer a obra de uma das figuras mais marcantes da cultura portuguesa, enquanto brincam e desenvolvem as suas capacidades criativas e sociais.

Quando: 17 a 21 de dezembro, das 9h30 às 17h30

Onde: Museu Bordalo Pinheiro, Campo Grande 382, Lisboa

Quem: crianças entre os 6 e os 12 anos (8 a 15 participantes)

Preço: 55€/semana (manhã ou tarde); 100€/semana (dia inteiro). O museu assegura o espaço e o acompanhamento durante o período de almoço e lanches, devendo os participantes trazer as respetivas refeições.

Informações e inscrições: bilheteira@museubordalopinheiro.pt ou pelo tel. 215 818 544/0

Campos de férias científicos

Os programas de férias de Natal da Science4you, em Lisboa e no Porto, prometem transformar as crianças em verdadeiros cientistas. Com temas como Impressões Digitais, Vulcão Explosivo, Ranho Viscoso, Explosão de Galáxias e Investigação Científica, os campos de férias propõem atividades com tanto de divertido como de científico e pedagógico, ensinando os miúdos a produzir os seus próprios slimes, bombas de banho, ou mais inofensivas bolachas natalícias.

Onde: Em Lisboa, no Parque das Nações e no Museu Benfica – Cosme Damião; no Porto, na Pousada da Juventude.

Quando: 17 a 21 de dezembro e de 26 a 28 de dezembro, das 8h00 às 18h30

Quem: crianças dos 6 aos 13 anos (mínimo de 10 participantes)

Preço: 175€/cinco dias ou 37€/dia (inclui almoço e lanche da manhã e da tarde)

Contactos: Para Lisboa: atividades@science4you.pt ou tel. +351 211 316 796. Para o Porto: festasporto@science4you.pt ou tel. +351 223 197 880.

Natal é no Zoo

O maior parque zoológico do Norte do País, o Zoo Santo Inácio, em Vila Nova de Gaia, tem um campo de férias de Natal que convida as crianças a participar numa aventura ao ar livre, convivendo de perto com 800 animais de 260 espécies. Além de alimentar animais como girafas e morcegos, as crianças participam em workshops (“Transforma a tua pinha num animal” ou “Estrela de Natal reciclável”), fazem caças ao tesouro e aprendem muito sobre o tratamento diário dos animais selvagens, acompanhando o trabalho de tratadores e veterinários.

Quando: 18 a 21 de dezembro

Onde: Zoo Santo Inácio, Vila Nova de Gaia

Quem: crianças entre os 6 e os 13 anos

Valor individual diário: 21€ (este valor inclui acompanhamento de monitores, refeições [almoço e lanche da tarde], seguros, atividades e material)

Contactos e inscrições: ferias@zoosantoinacio.com ou pelo tel. (+351) 227 878 516/ 500

Férias com música

Uma abordagem descontraída e lúdica sobre diferentes vertentes das artes musicais e performativas é a proposta do Conservatório de Música de Sintra para a primeira semana de férias do Natal. Sob a orientação de Nuno Cintrão, Olívia Lucas e outros professores e músicos convidados, este programa tem início com uma visita ao Museu Nacional da Música, o que dá o mote para desenvolver vários temas ao longo de uma semana cheia de criação, experimentação e escuta de novas músicas. As Férias com Música terminam com a apresentação de um miniespetáculo, no dia 21, às 18h00.

As receitas revertem para a angariação de fundos das novas instalações do Conservatório de Música de Sintra.

Onde: Conservatório de Música de Sintra – Rua Natália Correia, 7, Rio de Mouro

Quando: 17 a 21 de dezembro, das 9h30 às 18h00

Quem: crianças dos 6 aos 12 anos

Preço: A participação tem um valor semanal de 70€ (dia inteiro) ou 40€ (meio dia) para alunos do Conservatório de Música de Sintra, e de 85€ (dia inteiro) ou 50€ (meio dia) para crianças externas. As inscrições são limitadas às vagas existentes (máximo de 15 crianças).

Contactos: geral@conservatoriodemusicadesintra.org .

Natal no Teatro

O Teatro Carlos Alberto, no Porto, abre portas aos mais novos para uma semana dedicada à fantasia. Palco e ofício de encenação de sonhos, o teatro é o local certo para viver esta época festiva de uma forma envolvente. Nesta oficina, a cargo da dramaturga, atriz e encenadora Marta Freitas e do ator João Costa, os pequenos participantes usufruem de uma experiência teatral construída a partir da fantasia de cada um.

Quando: 17 a 21 de dezembro, das 9h00 às 18h00

Onde: Teatro Carlos Alberto, Rua das Oliveiras, 43 – Porto

Quem: crianças dos 6 aos 9 anos

Preço: 70€ (sem refeições incluídas)

Contactos e inscrições: Tel. 223 395 066 ou online

Balleteatrinhos

Como já é habitual, o serviço educativo do Balleteatro do Porto apresenta um programa de oficinas, durante o período das interrupções letivas, dirigido a crianças e adolescentes. Abrangendo a dança, o circo, o canto, a música, as artes plásticas, o teatro e o audiovisual, estes cursos são uma oportunidade para desenvolver a sensibilidade artística e o despertar de apetências para a área artística. Dirigidas por diferentes professores, as crianças podem escolher entre modalidades de Canto e Música, Dança Criativa, Artes Plásticas ou Oficina das Palavras.

Quando: 17 a 21 de dezembro, das 14h00 às 17h00

Onde: instalações do Balleteatro no Coliseu do Porto (Rua Passos Manuel, 137 – Porto)

Quem: 6-12 anos

Preço: 30 euros por participante

Contactos: servicoeducativo@balleteatro.pt ou tel. 937 631 900/ 225 508 918

Natal em Serralves

A par do já tradicional Bazar de Natal, que está de regresso ao Museu de Arte Contemporânea de Serralves até dia 24 de dezembro, a Fundação disponibiliza um muito completo programa de férias escolares para crianças dos 4 aos 12 anos, que procura motivar aprendizagens que valorizam a curiosidade, a criatividade, a experimentação e a vivência em grupo. Tendo como ponto de partida o contacto com a arte e a natureza, inclui diversas oficinas temáticas – “Natal Cozinheiro!”, “Cor-a-Cor!”, “Arte e Natureza cá dentro”, “É Natal, Cientista”, “Entre-Cenas” – adequadas às diferentes faixas etárias, sendo possível participar apenas no período da manhã ou da tarde.

Quando: 17 a 21 de dezembro e 26 a 28 de dezembro, das 9h30-12h30 e 14h00 às 17h00

Onde: Fundação de Serralves

Quem: crianças dos 4 aos 12 anos

Preços: Inscrição na semana 17-21 de dezembro (1 oficina, 5 dias) – 80€/criança; semana 17-21 de dezembro (2 oficinas, 5 dias, com almoço) – 170€/criança; semana 26-28 de dezembro (1 oficina, 3 dias) – 50€/criança; semana 26-28 dezembro (2 oficinas, 3 dias, com almoço) – 120€/criança

Contactos: Inscrições online ou pelo tel. (+351) 226 156 500

Férias digitais

A programação e a alfabetização digital estão na ordem do dia e já ninguém pode ignorar que as competências nesta área vão ser cruciais, por isso consulte os programas da Happy Code, uma escola de programação com cursos de programação e robótica pensados especificamente para miúdos dos 7 aos 17. Para estas férias de Natal, existem opções de bootcamps de apenas meio dia (manhã ou tarde) ou programas de dia completo. Quanto aos temas, os seus filhos poderão aprender a programar em Minecraft, desenhar apps, criar jogos na plataforma Roblox ou ainda ficar a saber tudo o que precisam para começar um canal de YouTube de sucesso. Outra boa notícia é que, além de três escolas em Lisboa (Campo de Ourique, Parque das Nações e Lumiar), a Happy Code também existe em Cascais, Oeiras, Porto, Maia e Braga e tem parcerias em todo o País.

Quando: 17 a 21 de dezembro

Onde: várias escolas da Happy Code em Portugal

Quem: crianças e jovens dos 7 aos 17 anos

Preços: a partir de 125€

Contactos: Inscrições online ou através do email info@happycode.pt

Artes e ofícios tradicionais

Durante as férias escolares, o Museu da Olaria de Barcelos disponibiliza um programa especial para ocupar os tempos livres dos mais novos, com o intuito de privilegiar a educação patrimonial e artística. A ideia é dar a conhecer o trabalho dos barristas que contribuíram para que Barcelos tenha integrado a Rede das Cidades Criativas da UNESCO. O programa inclui visitas orientadas às exposições com posterior oficina de modelagem em barro ou decoração de peças, sendo que os participantes podem escolher entre atividades individuais ou em grupo.

Onde: Museu da Olaria de Barcelos

Datas: 18 a 21 de dezembro e de 26 a 28 de dezembro

Quem: crianças dos 6 aos 12 anos

Preço: 1,10€/criança

Contactos: Tel.253 824 741

Aqui há… arte

No coração do Ribatejo, a livraria Aqui Há Gato recebe as férias de Natal com muita arte à mistura. Levando as crianças a descobrir a pintura, a escultura, o teatro, a dança e, ainda, construir prendas de Natal, os workshops desta livraria familiar em Santarém propõem-se a trabalhar as capacidades motoras e intelectuais das crianças, com a premissa de que o mais importante é mesmo estimular a criatividade e a autoestima, mostrando que cada um é capaz de fazer coisas novas a partir de quase nada e que dentro de si existem muitas caixinhas surpresas para abrir. Só há uma regra: não se pode dizer “eu não consigo”.

Quando: 17 de dezembro a 2 de janeiro, das 9h30 às 12h30 e das 14h30 às 17h30.

Onde: Livraria Aqui Há Gato, Rua Dr. Mendes Pedroso 21, Santarém

Preço: 7€/oficina, 20€/dia, 35€/dois dias, 45€/três dias, 50€/quatro dias, 40€/cinco manhãs ou tardes, 55€/semana, 100€/duas semanas (o lanche e o almoço não estão incluídos)

Contactos: Tel. 243 094 019 ou 961 229 187 ou online