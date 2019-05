Festivais de Verão: música para todos

O Verão é definitivamente a melhor altura para apreciar um bom festival de música. Mas como escolher entre as centenas que acontecem pela Europa e Portugal?

Publicado em 27-Mai-2019

Megaproduções, como Glastonbury ou o NOS Alive. Festivais boutique, como o Waking Life no Crato. Para as tribos do tecno e as do jazz. Para famílias e notívagos. Em Portugal, pela Europa e até na terra onde o sol nunca se deita. Aqui ficam os 11 melhores festivais para todos os gostos.

NOS Primavera Sound

Parque da Cidade, Porto. 6 a 8 de junho de 2019

O NOS Primavera Sound abre a época dos festivais de verão, ainda que comece antes da estação chegar. Mas é assim há já sete anos, desde que o festival, com origem em Barcelona, se mudou também para o Porto. A Invicta acolhe assim um dos festivais mais adultos e cool, com um line up mais ou menos mainstream, mais ou menos alternativo, mas que procura sempre tratar todos por igual. Do cartaz deste ano fazem parte nomes como Solange e Stereolab (dia 6), J Balvin e Interpol (dia 7), Erykah Badu, Rosalía e Nina Kraviz (dia 9).

Secret Solstice

Reykjavík, Islândia. 21 a 23 de junho de 2019

Para celebrar o sol que nunca se põe – e para perceber como os islandeses são realmente loucos – nada como uma visita a este festival que não para ao longo de três dias. E se parar há sempre festas paralelas a acontecer. Junto ao evento existe uma zona de campismo, mas como tudo acontece na capital, não faltam hotéis. O alinhamento deste ano inclui Rita Ora, Morcheeba ou Patti Smith entre uma rol infindável de nomes. Depois é aproveitar e visitar glaciares, geiseres, e um dos países mais bonitos do planeta.

Glastonbury Festival

Glastonbury, Reino Unido. 26 a 30 junho de 2019

O primeiro festival de música a céu aberto (de 1970) deste lado do Atlântico e o que deu origem a todos os outros. Uma ida a Glasto, como também é conhecido, devia estar na Bucket List de quem adora música ao vivo. Até porque a atmosfera não tem paralelo com a de mais nenhum festival no mundo. Este ano o line up inclui nomes como The Killers, Cure, Stormzy, Janet Jackson, Lauryn Hill, Tame Impala, Vampire Weekend, Two Door Cinema Club….

Festival de Jazz de Montreux

Montreux, Suíça. 28 de junho a 13 de julho

É um dos festivais de música mais icónicos e realiza-se todos os anos desde 1968 nas margens do Lago Léman. Começou por ser apenas de jazz mas foi-se abrindo a outros géneros e hoje Montreux conta com nomes como Sting e Elton John, ou surpresas como os Slash e ZZ Top. Pelo meio, Lauren Hill ou Melodie Gardot cumprem na perfeição com o espírito do festival.

Evasion

Grand Parc Miribel Jonage, Lyon, França. 5 a 7 de julho

A entrar na sua quarta edição, este festival de house, tecno e electronica assume-se como um dos melhores para os amantes desta onda musical. E o cenário, a praia fluvial privada L’Atol, num parque natural, dificilmente poderia ser mais bem escolhida. Para dançar com os pés na água. Não existe campismo na zona, mas há shuttle para a estação de metro mais próxima, pelo que o melhor será ficar em Lyon e seguir de transportes. Entre os sets de DJS, destaque para os italianos Agents of Time, para Sweely, Mount Kimbie, Ace Ventur ou Marc Rebillet.

NOS Alive

Passeio Marítimo de Algés, Oeiras. 11 a 13 de julho 2019

O slogan do festival é o famoso: “O melhor cartaz. Sempre.” É discussão onde não vamos entrar, mas os números parecem provar que tem mais palcos, mais artistas, mais bilhetes vendidos. E uma quantidade enorme de estrangeiros que aproveitam esta desculpa para visitar o nosso país. Entre os nomes da próxima edição destacam-se The Cure, Ornatos Violeta, Vampire Weekend, The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers e Thom Yorke, entre muitos outros.

edpcooljazz

Hipódromo Manuel Possolo e Parque Marechal Carmona, Cascais. 9 a 31 de julho de 2019

Ao longo de quase um mês, Cascais recebe o mais cool dos festivais de verão, cheio de batidas ritmadas num ambiente calmo e descontraído. É o mais ecológico também, e já não se usam palhinhas e os copos são 100% recicláveis há algum tempo. Mais, a pegada ecológica é neutralizada ao longo do ano com várias iniciativas realizadas propositadamente para o efeito. Entre os cabeças de cartaz há repetentes, estreantes e portugueses: Jamie Cullum (20) Diana Krall (24), Jessie J (10) Black Mamba (27) ou Kraftwerk (31).

Super Bock Super Rock

Herdade do Cabeço da Flauta, Meco. 18 a 20 julho de 2019

O SBSR está de regresso ao Meco, com tudo o que isso implica: mais perto da praia, ambiente mais descontraído e festivo, mais pó…. É o decano dos grandes festivais de música nacionais e este ano traz um cartaz recheado de nomes como Lana Del Rey (18) Phoenix (19) e Migos (20), além de The 1975, Janelle Monáe, Metronomy, Cat Power…

MEO Marés Vivas

Antiga Seca do Bacalhau, Vila Nova de Gaia. 19 a 21 julho de 2019

Dos 8 (meses) aos 80, o Marés Vivas é um dos festivais mais inclusivos, pensados para ser desfrutado por famílias inteiras. A localização é perfeita, mesmo na foz do rio Douro, na margem sul, e por certo que a playlist da 13ª edição do festival nortenho inclui os nomes certos para assim ser: Sting e Morcheeba (21), Keane e Snow Patrol (19), Ornatos Violeta e Mano Diao (20).

Vodafone Paredes de Coura

Praia Fluvial do Tabuão, Paredes de Coura. 14 a 17 de agosto de 2019

O Paredes de Coura é um dos festivais míticos em terras nacionais, muito por culpa do cenário idílico, num anfiteatro natural, praia e relvado, e pelo cartaz que, ao longo de 26 edições, deliciou gerações. Este ano chegam os nomes The National, New Order, Patti Smith, Father John Misty, Suede, Deerhunter, Spiritualized…Não há muitos festivais assim.

Waking Life

Monte da Pedra, Crato. 14 a 19 de agosto de 2019

Pelo terceiro ano consecutivo, o Waking Life junta à volta do lago uma pequena (mas crescente) comunidade alternativa que chega dos quatro cantos do mundo. Mais do que um festival, é um encontro de pessoas que se juntam para dançar deep house pela noite dentro e acordam ao som de ritmos evocativos do nascer do sol. Ao longo do dia assistem ou participam em sessões de arte performativa, palestras, medicina alternativa, sessões de wellness, kung fu, yoga, meditação…