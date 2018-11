Grandes eventos de vinhos para o Natal

A Invicta está engalanada para receber o Pai Natal, mas entre o Porto e Gaia a quadra festiva nunca começa verdadeiramente antes de o The Yeatman fazer o seu evento vínico, de 1 a 2 de dezembro. Mais a sul, Lisboa recebe também o Adegga Wine Market, a pensar nas muitas celebrações e presentes que se avizinham.

Começou há mais de sete anos – esta será a oitava edição – e já se tornou numa tradição de Natal na cidade do Porto. A Christmas Wine Experience é uma feira de vinhos realizada num dos hotéis mais vínicos do país, o The Yeatman, e chega mesmo a tempo de escolher os vinhos para a época. Para as celebrações e ceia de Natal, ou para oferecer a alguém com quem compartilha a mesma paixão pelo vinho.

Esta próxima edição, que decorre de 1 a 2 de dezembro, ao longo do fim de semana, está ainda mais forte, já que duplicou o número de vinhos em prova para um total de 200. São 200 vinhos que pode saborear no momento, em conversa com os produtores e descobrir melhor a história de cada garrafa – porque isto do vinho tem tanto de prova como de memória.

Porque nem só de vinhos se faz uma lista de presentes, neste bazar vai encontrar outras sugestões, como joias de autor, sabonetes perfumados e muitos outros produtos artesanais, todos (ou quase) feitos em Portugal.

A prova será ainda acompanhada por um bufete de queijos, enchidos e azeites portugueses, que decorre entre as 15h00 e as 19h00, no sábado e no domingo, tendo um custo de 50 euros por pessoa. O sábado já está esgotado, mas a organização avança que até à véspera deverá conseguir bilhetes para domingo.

Mais a sul, no mesmo dia 1 de dezembro em que o The Yeatman está esgotado, Lisboa acolhe outra feira tradicional, o Adegga Wine Market, que se realiza desde 2009. A edição deste ano também surge com várias novidades, desde logo a mudança para Marvila, para o espaço do Armazém 16, mas também – e pela primeira vez – com o convite a uma região para ocupar o espaço central do evento. A escolhida não podia ser mais apropriada, os vinhos do Tejo. Destaque para as duas provas comentadas: Brancos de Fernão Pires do Tejo e os Três terroirs do Tejo.

Entre todas as regiões estarão mais de 500 vinhos presentes, com preços que variam entre os 5 e os 50 euros. De destacar também a tecnologia SmartWineGlass, que permite registar os vinhos de que mais gostou, recebendo depois a listagem no email.

O evento decorre então no dia 1 de dezembro, entre as 14h00 e as 21h00 e as entradas custam entre os 15 e os 40 euros (ou 60 por um convite duplo), mas nestes dois últimos casos o valor reverte na totalidade em vale de compras, algo que aliás pode fazer no dia seguinte, na plataforma do Adegga, e os vinhos serão depois comodamente entregues em sua casa.

Contatos

O quê: Christmas Wine Experience, Onde: The Yeatman, Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia. Quando: 1 e 2 de Dezembro, entre as 15h00 e as 19h00, Custo: 50 euros por pessoa. Telefone: 220 133 100, e-mail: events@theyeatman.com

O quê: Adegga Wine Market, Onde: Rua Pereira Henriques N1 Espaço 11F , Marvila, Lisboa. Quando: 1 de Dezembro, entre as 14h00 e as 21h00, Custo: entre os 15 e os 40 euros. Telefone: 800 502 321,

e-mail: portugal@adegga.com