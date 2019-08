Moda feita nos Oceanos

View this post on Instagram

🇵🇹 Skizo OCEAN personalizados com o nosso textil de plástico reciclado retirado do Oceano na cor branca e preta, e fibra de folha de ananás na cor paprika (tom de vermelho) 🌍 Cada vez mais apaixonados pelas escolhas dos nossos clientes 😍 ⤵ 1 par de sapatilhas = 18 garrafas de plástico do Oceano ⤵ Escolham os vossos em www.ircycle.com e juntem-se à nossa causa 🍀 FROM OCEAN WITH LOVE 💙 . 🇬🇧Skizo OCEAN personalized with our recycled plastic from the ocean in white and black, and paprika (red tone) pineapple fiber 🌍 Increasingly in love with our customers' choices 😍 ⤵ 1 pair of sneakers = 18 Ocean plastic bottles ⤵ Choose yours at www.ircycle.com and join our cause 🍀 FROM OCEAN WITH LOVE💙