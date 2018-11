O Natal está a chegar e os mercados também

O Natal está a chegar e os mercados também

Para quem procura peças únicas, originais e a preços convidativos, os mercados de Natal que nos últimos anos têm vindo a espalhar-se por Lisboa são uma excelente opção. Não só porque estão cada vez mais na moda (e nas redes sociais), mas porque promovem a produção e a criação nacionais.

Mercadito Blog da Carlota

Se ainda lhe parece cedo para pensar em compras de Natal, não se iluda. O tempo passa a correr, por isso talvez seja boa ideia marcar na agenda os muitos mercados que se realizam em Lisboa, tendo a quadra natalícia à vista. O primeiro da lista acontece já no dia 10 de novembro, organizado por Fernanda Velez, autora do Blog da Carlota. Na sua 20ª edição, o Mercadito Christmas Preview’18 conta com muitas marcas nacionais para crianças, algumas com alguns anos, como é o caso da Maria Bianca, Peixinho do Mar, Dot, Tic Tac Babies ou Maria Gorda, e outras tantas mais recentes, como a My Little Dragons, a Vobba ou a Coral Atelier. Para mulher, as novidades também são muitas, com brincos e anéis da nova coleção de Carolina Curado, acessórios Cata Vassalo, kimonos da @kleedkimonos em edição limitada ou sapatos da Balluta e da Maray.

CCB – Centro Cultural de Belém

Dia 10 de novembro, das 10h às 19h. Entrada: 2 euros

Mercado Get Zen

Como já é habitual, a edição de Natal do Mercado Get Zen realiza-se no Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, nos dias 24 e 25 de novembro. Aqui encontra artesanato, produtos regionais, gourmet, biológicos e muitas peças recicladas, assim como produtos em segunda mão, ou para trocas, e ainda aulas, tertúlias sobre sustentabilidade e oficinas, sempre com vista a promover a saúde e a vida saudável. Os mais novos têm direito a um espaço especial, onde poderão aprender e construir jogos tradicionais, com reaproveitamento de materiais, percebendo como é fácil viver de forma ecológica e sustentável.

Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, Campo Grande

Dias 24 e 25 de novembro, das 10h às 18h

Mercado de Natal do Campo Pequeno

É um dos clássicos da capital: durante quatro dias, o Campo Pequeno converte-se numa espécie de aldeia do Natal, reunindo mais de 100 bancas de artigos de autor e peças originais, maioritariamente inspirados nas artes e ofícios tradicionais, dando voz aos pequenos artesãos portugueses. Entre luzes, enfeites natalícios e música festiva, irá encontrar peças de design, joalharia, roupa, livros, brinquedos e decoração a preços muito atrativos. Os preços dos bilhetes para o Mercado de Natal do Campo Pequeno (ainda não divulgados) são dedutíveis nas compras.

De 29 de novembro a 2 de dezembro, das 11h30 às 21h30

Mercadão do Time Out Market

“Um Dia no Mercado” é o mercado mensal do Time Out Market que acontece sempre no primeiro domingo de cada mês. E porque dezembro é um mês especial, no dia 2, o mercado vai ter uma edição especial Natal, contando com a presença de várias dezenas de marcas nacionais de roupa, acessórios e calçado, com especial incidência em marcas para bebé, criança e senhora.

Avenida 24 de Julho 49 (Mercado da Ribeira)

Dia 2 de dezembro, das 10h30 às 18h

Natal Solidário no Convento dos Cardaes

A iniciativa foi um sucesso e este ano repete-se. As irmãs dominicanas e voluntárias da Associação Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos organizam, aos sábados e domingos, uma venda solidária a par de deliciosos chás com scones e bolos e vendem compotas, doces, chutneys, bolos caseiros e condimentos confecionados no convento, com o objetivo de angariar fundos que revertem para diversas causas.

Convento dos Cardaes – Rua do Século, 123

De 10 de novembro a 16 de dezembro, aos fins de semana. Brunch das 12h às 15h; chá das 15h30 às 19h. Loja das 12h às 19h

Winter Market Stylista

Save the date! Dias 1 e 2 de dezembro, a blogger Maria Guedes vai levar-nos a perder a cabeça com mais um Winter Market Stylista, desta vez tomando de assalto o Pavilhão Carlos Lopes, que vai encher-se de marcas nacionais (para homem, mulher e criança, e também para a casa) cheias de estilo. Fora Sunglasses, Maria Beirão, Mint & Rose, joias Juliana Bezerra, sapatos da Harper e da Berlot, e cerâmicas Anna Westerlund são apenas algumas das 100 marcas aderentes. O mercado também possui uma área gourmet, com a participação da Tartine, Carpacceria, gelados Santini, e O Bolo da Marta, entre outros.

Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII

Dias 1 e 2 de dezembro, entre as 10h e as 19 horas

Art & Flea Market do Anjos70

A antiga Feira das Almas deu lugar ao Mercado Nervo ou Art & Flea Market do Anjos70. Popular entre o público mais jovem, este mercado nos Anjos, que conjuga a apresentação do trabalho de novos designers com a venda de artigos vintage e usados, vai realizar uma edição especial de Natal. Com várias dezenas de bancas com trabalhos de artesanato e projetos de jovens criadores nas áreas do design de moda, joalharia, ilustração, pintura, e também várias peças vintage/segunda mão, este é o local ideal para encontrar presentes originais e a bom preço.

Regueirão dos Anjos, 70

Dias 1 e 2 de dezembro, com horário excecional das 11h às 21h

Natalis e… Diverlandia

A sustentabilidade e a reciclagem são o mote para a 13ª edição da Natalis, “a maior feira de Natal de Lisboa”, que acontece na Feira Internacional de Lisboa entre os dias 5 e 9 de dezembro. Diferenciando-se dos restantes mercados de Natal, a Natalis vai reunir empresas com capacidade de personalizar, adaptar e criar produtos únicos e irrepetíveis. Potenciando o do it yourself e a personalização de presentes, os visitantes são convidados a participar em ateliês e a fazer a customização de produtos em diversos stands, ou seja, vai poder comprar peças que não se encontram no mercado tradicional. Além de muitas decorações de Natal, espere encontrar um pouco de tudo – artesanato, moda, brinquedos, livros, joias, música –, um mercado dedicado ao chocolate e doces conventuais e um espaço com produtos e tradições de Natal dos cinco continentes. Sem esquecer, é claro, os mais novos, que também têm direito a um Mercado das Brincadeiras, com pinturas faciais, insufláveis, piscina de bolas, teatro de marionetas, hora do conto… e não vão deixar de querer passar umas boas horas de diversão na Diverlandia, ali ao lado, uma gigantesca feira popular indoor, com mais de 30 equipamentos de diversão para toda a família, aberta ao público entre 1 de dezembro e 6 de janeiro (das 15h às 23h; e sextas e sábados, das 15h às 24h).

FIL, Parque das Nações

De 5 a 9 de dezembro

Mercado de Natal de Alvalade

Há tradições que ficam na memória e esta é uma delas. Durante 10 dias, a Avenida da Igreja transforma-se num lugar mágico, repleto de luzes e decorações natalícias, barraquinhas de madeira com venda de artesanato e gastronomia regional, muita animação de rua e até uma casa do Pai Natal. O Mercado de Natal de Alvalade é um evento para pais, filhos e avós, a lembrar que vale a pena manter o comércio tradicional vivo e de boa saúde.

Avenida da Igreja, Alvalade

De 7 a 16 de dezembro

Hype Market Natal

No último fim de semana que antecede o Natal, realiza-se uma edição especial do Hype Market, no coração da Avenida da Igreja, mesmo em frente ao Centro Comercial de Alvalade. Da roupa à bijutaria, dos sapatos à cosmética, da comida gourmet à decoração, são mais de 50 as marcas nacionais presentes, com a garantia de que irá encontrar ofertas originais para toda a família. Com um espaço infantil, nesta edição festiva também está prometido um corner dedicado à doçaria de Natal.

Avenida da Igreja, 37E, Alvalade

Dias 15 e 16 de dezembro