Oito bares de praia para descobrir… em Portugal!

Quase tão importante como um bom sítio para estender a toalha é um bom sítio para satisfazer a fome ou a gula. Há bares de praia que valem a pena o desvio, ou a viagem completa!

Publicado em 17-Jul-2019

Não é difícil, de norte a sul do país, encontrar praias de qualidade. Assim o provam as 352 bandeiras azuis atribuídas, entre praias costeiras e fluviais, no continente e nas ilhas. Fatores como natureza e paisagem e a qualidade da água servem de critério para esta atribuição. Mas, na hora de escolher o destino de férias, há mais elementos na equação.

Em época de descanso, procura-se o máximo conforto e diversão, se possível, com pouco esforço. As marmitas de praia são grandes aliadas para dias inteiros no areal, mas há sempre espaço e tempo para provar outras iguarias e para relaxar com boa comida e boa bebida. O nosso conselho? Nem tanto ao mar… nem tanto à terra. Conjuguem dias em que apostam nas refeições leves feitas em casa com outros em que se dão ao ócio e apostam em experiências gastronómicas distintas. Se as decisões da família também se regem pela barriga, siga o rumo de uma destas praias.

Matosinhos

Para quem gosta de umas férias perto da Invicta ou para quem quer um programa diferente, Matosinhos fica a uma pequena distância mas traz uma grande experiência. As praias são mais frias do que a sul, é verdade, mas o calor humano vai suplantar qualquer brisa.

Na praia de Angeiras encontra um extenso areal, acessos para todos, parque de campismo perto e ainda um dos restaurantes mais acarinhados. Na Casa da Guripa não vai encontrar um típico bar de praia em madeira. É uma casa, uma robusta casa, com ementa e decoração tão aconchegante que vai parecer a de um familiar. Mas a vista das janelas continua a ser o mar, e só isso já valeria a pena!

Onde encontrar: Tv. de Angeiras 20, 4455-042 – Praia de Angeiras, Matosinhos

Pub

Aveiro

Como em qualquer praia a norte de Portugal, a praia da Costa Nova exige dos visitantes resistência ao vento e à água fria. Mas vale a pena uma escapadinha até Aveiro, onde se vive um ambiente familiar. Tem atividades como minigolfe e basquetebol, o areal é extenso, e declara-se como “praia acessível”.

Da Costa Nova destacam-se as icónicas casas coloridas, que fazem as delícias dos amantes de fotografia, mas também o Bronze Seafood & Lounge bar, para os amantes de gastronomia. O restaurante promete “a melhor vista de mar” de Aveiro, e o The Guardian confirma a qualidade do espaço e da comida, pondo-o no top 10 de restaurantes de praia europeus. A especialidade está no nome: o peixe e o marisco frescos.

Onde encontrar: Rua de Nossa Senhora da Encarnação, 10 – Praia da Costa Nova, Aveiro

Leça da Palmeira

Uma viagem ao Porto acaba sempre com elogios à comida, à simpatia dos locais e à beleza da cidade. No verão, um desvio de alguns quilómetros pode dar simultaneamente um extraordinário dia de praia e uma extraordinária refeição – sem sequer ter de tirar os olhos do mar.

O L’Kodac, na praia de Leça da Palmeira, tem uma esplanada mesmo em cima do mar, para quem gosta de aproveitar todo o sol e toda a brisa, e uma sala com janelas panorâmicas e ótima decoração, para quem prefere comer no interior. À excelente vista, junta-se um ambiente cheio de pinta e de conforto e, o melhor, três diferentes cartas: uma de sushi, uma de refeições leves, como hambúrgueres e saladas, e uma de comida tradicional.

Onde encontrar: Avenida Coronel Hélder Ribeiro – Praia do Aterro 4450, Leça da Palmeira

Ericeira

O mar, dizem, é mais azul na Ericeira. Os níveis de iodo, benéficos para a saúde, são mais elevados na Ericeira. E a comida, acrescentamos nós, também sabe melhor numa praia da Ericeira.

A presença de golfinhos em mar não é certa, mas em terra o Golfinho Azul recebe todos os visitantes de braços abertos. O peixe e o marisco reinam, como em qualquer restaurante à beira-mar, mas há também opções vegetarianas e uma boa carta de vinhos. O restaurante foi recentemente remodelado, mas manteve a raiz de ligação ao mar na decoração. Para garantir que não só avista o golfinho azul como desfruta dele, o melhor é fazer uma reserva, já que o espaço é muito procurado.

Onde encontrar: Rua das Ribas, 24 S. Lourenço, Ericeira

Estoril

Não há quem não tenha ouvido falar das praias do Estoril. Seja por estar a pouca distância da azáfama da cidade, por concentrar um grande número de famosos à beira-mar ou simplesmente porque as praias se sucedem e há muito por onde escolher, é ponto quase obrigatório no verão.

E numa zona conhecida, é preciso distinguir-se para se destacar. O Opíparo – que o dicionário define como algo que apresenta luxo – traz para a beira-mar o requinte de um espaço que se multiplica em restaurante, bar de praia, discoteca e sunset lounge. A ementa é tão variada que pode passar lá desde manhã até à noite.

Onde encontrar: Praceta Nuno Ribeiro – Praia da Poça, S. João do Estoril, 2765-270 Estoril

Comporta

Um mar calmo, chapéus de palha a lembrar ilhas internacionais, espreguiçadeiras e muito espaço para apanhar sol. As praias da Comporta podem ser uma boa alternativa aos habitantes da capital que querem fugir à confusão ou para quem palmilha Portugal à procura dos melhores dias de praia.

De entre as várias opções, a praia do Pego ganha pontos por ter o restaurante Sal. Quer dois motivos para lá ir? Primeiro, já foi eleito como melhor bar de praia pelos leitores da revista Condé Nast Traveler. Segundo… até a Madonna já lá almoçou.

Onde encontrar: Praia do Pêgo 7570-783, Carvalhal, Setúbal

Faro

A sul, no Algarve, não é difícil escolher um areal branco com água morna. Mais difícil é, provavelmente, encontrar espaço para estender a toalha, dada a procura em época alta.

Ainda assim, deixamos uma sugestão: procurem a praia da Ilha do Farol, onde o extenso areal e o oceano dão, com o farol como fundo, uma vista extraordinária. Se lhe der a fome ou se o seu Instagram anda a precisar de uma atualização, o bar MarAmais deve estar na lista de coisas a não perder. Cheio de cor e de pormenores que o vão prender, e com refeições ligeiras – o ideal para o fim de um dia de sol!

Onde encontrar: Praia da Ilha do Farol, 8000-554 Faro

Castro Marim

Mesmo no limite entre Portugal e Espanha, mas ainda do nosso lado da fronteira, a praia Verde, em Castro Marim, vale cada quilómetro que façam até lá. O cenário é, mais uma vez, digno dos sonhos dos amantes de praia. Água límpida, areia clara, espaços para descanso, para brincar… um pequeno paraíso bem conservado.

Outro ponto muito apelativo na viagem até Castro Marim é o restaurante Pezinhos n’areia, com comida tipicamente portuguesa e onde o peixe fresco lidera o cardápio. Não é só a comida que faz as delícias dos visitantes: a elegância da decoração e os espaços exteriores com vista privilegiada para o oceano e com a privacidade apreciada numa mesa de restaurante tornam esta opção única para famílias, grupos de amigos ou casais.

Onde encontrar: Praia Verde, 8950-414 Castro Marim