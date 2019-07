Os melhores protetores solares para proteger a sua pele

Os melhores protetores solares para proteger a sua pele

No verão e durante as férias, ninguém pode esquecer os protetores solares. Saiba quais os melhores produtos para uma pele uniforme, bronzeada e bonita.

Publicado em 05-Jul-2019

Quem pode dizer que não estava com saudades daqueles dias longos de praia, com direito a muitos mergulhos no mar e fins de tarde passados numa esplanada? O sol dá-nos calor e energia, mas também escaldões, manchas, pele irritada, seca e desidratada – males que é importante evitar para conseguir aquele look de verão bonito e saudável.

Começar a preparar a pele com antecedência para a chegada do verão e das férias é o ideal, apostando na esfoliação para conseguir um bronzeado uniforme e na utilização de cuidados específicos para o rosto e decote, zonas sempre mais expostas ao sol, mesmo quando está na cidade.

Dos tradicionais leites solares aos protetores em spray, mousses ou sticks, resistentes à água ou maximizadores de bronzeado que também protegem – todos os anos há novidades no mercado. Os protetores solares compactos (que até pode transportar no bolso), por exemplo, são muito convenientes para quem procura uma aplicação rápida e prática, podendo ser usados no rosto ou em zonas específicas e sem necessidade de lavar as mãos após a aplicação. Por outro lado, há protetores de rosto, com SPF elevado que além de proteção garantem uma pele perfeita, porque incluem cor na sua fórmula.

Mas se a utilização de protetor solar é essencial, não se esqueça que deve ser associada a alguns cuidados básicos. Por exemplo, por muito que queira ter um bronzeado rápido, deve começar a época balnear com uma exposição progressiva ao sol, com períodos curtos nos primeiros dias; evitando a exposição as horas de maior calor (entre as 11 horas e as 16h30), aplicando o protetor 30 minutos antes de se expor ao sol e voltando a aplicar depois de ir à água. E nunca se esqueça de beber líquidos com frequência para hidratar o corpo e a pele.

Pub

Depois, quem tem filhos deve ter cuidados redobrados, não só durante a exposição solar (promovendo sempre a utilização de um chapéu e t-shirt), como na escolha do protector solar. O nível de proteção deve ser sempre a preocupação principal, optando por produtos com SPF 50 ou 50+, categorizados como de protecção muito elevada. Existem hoje em dia vários produtos formulados para peles sensíveis (como a dos bebés) e com formatos de aplicação fácil, ideais para crianças, o caso dos protetores em spray, mousse ou num original e prático formato roll on.