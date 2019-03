Programas last minute para um Carnaval em grande

Programas last minute para um Carnaval em grande

Ainda não tem planos para o Carnaval? Não se preocupe, deixamos-lhe aqui algumas sugestões de festas e programas de fim-de-semana para aproveitar bem estes dias.

Jantar-espetáculo no Maxime

No próximo dia 2 de março, o Maxime Restaurante-Bar, na Praça da Alegria, em Lisboa, irá ter uma edição especial de Carnaval do “Dinner-Show Madame Liz Bonne” e desafia os espectadores a levarem o seu melhor disfarce.

Em ambiente de cabaret, este espetáculo (que conta com a participação dos atores Francisco Beatriz e João Batista) é uma comédia hilariante e provocadora, que retrata o Portugal dos anos 80´s, quando o país (e Lisboa, principalmente) aprendia a viver a liberdade e via o dinheiro chegar graças à CEE, alimentando a esperança que chegara o fim da pobreza e do atraso vivido durante décadas. Com muita música, dança, magia e teatro à mistura, o show inclui uma ementa surpresa, composta por canapés, quatro pratos e bebidas, mas na noite de 2 de março inclui música ao vivo pela noite dentro para que prolongue a noite de carnaval ao máximo, bem como a eleição da melhor máscara da noite.

Recorde-se que o Maxime reabriu recentemente como Maxime Hotel, à imagem do cabaret: burlesco e provocador, contando com 75 quartos deluxe e temáticos, e o Maxime Restaurante-Bar, inspirados no glamour dos anos 50, tendo cozinha de autor pelo chef Luca Bordino.

Os bilhetes custam 69 euros por pessoas e estão à venda aqui, na receção do Maxime Hotel e na Ticketline com sessões às sextas e sábados até dia 30 de março.

Entrudo de Lazarim

No interior de Portugal, são vários os carnavais de tradição antiga nacionais, dominados por figuras típicas, por vezes demoníacas, em festas animadas, que terminam quase sempre à mesa. É o caso do Entrudo de Lazarim, tido como “o mais genuíno do país”. De sábado a terça-feira, esta tradição ancestral em que todos os habitantes vestem-se de fatos de sarapilheira ou palha e saem à rua com uma máscara de madeira de amieiro esculpida à mão (por artesãos locais) invade as ruelas desta pequena vila do concelho de Lamego. Trata-se de uma apresentação única de encenações antigas da cultura portuguesa, que preserva a memória histórica das suas gentes. No domingo, às 16 horas, há desfile de caretos, mas o ponto alto do Entrudo de Lazarim é na terça-feira de Carnaval, quando é feita a leitura dos testamentos da comadre e do compadre, uma missão a cargo de dois jovens, vestidos de negro, que trocam versos de maldizer entre si. Com uma regra de ouro: só os solteiros podem criticar e ser alvo de chacota. No fim do desfile de caretos, são queimados os bonecos do compadre e da comadre, e, para encerrar as comemorações, é oferecido caldo de farinha e a feijoada a todos os presentes, ao som de uma intensa animação musical.

A dois passos do Douro, aproveite para ficar alojado num solar como o Hotel Rural Casa dos Viscondes da Varzea ou numa quinta de enoturismo como a Quinta da Pacheca, ambos perto Lamego e aproveitar ao máximo este Carnaval no campo.

Miniférias no Praia D’El Rey Marriott

A proposta do Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort é aproveitar o feriado de Carnaval para usufruir de uns dias de descanso. Em plena Costa da Prata, em harmonia com a natureza que o rodeia, este hotel a cerca de uma hora de Lisboa e com a pitoresca vila medieval de Óbidos a apenas 15 minutos de distância, propõe um programa especial de duas noites que podem ser aproveitadas para relaxar junto ao mar e usufruir das comodidades cinco estrelas que o resort oferece.

Válido para estadias entre 1 e 5 de março e disponível a partir de 294€ por quarto duplo (ou desde 248€/quarto single), o programa ‘Especial Carnaval’ do Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort contempla duas noites de estadia em quarto com vista para o jardim ou campos de golfe, pequeno-almoço buffet no Tempera com vista mar, um jantar buffet temático com bebidas incluídas e acesso ao Health Club do hotel onde poderá utilizar livremente o ginásio, piscina interior e exterior, jacuzzi e o banho turco.

Festa dos anos 1980 no Algarve

Para quem já tem saudades de dias de sol passados a sul, sugerimos que rume à Quinta do Lago, no Parque Natural da Ria Formosa. Este famoso resort algarvio está a organizar uma festa familiar de arromba no dia 2 de março. Tendo como cenário o bar/restaurante Dano’s e tema “Back to the 80’s”, a ideia é que vá buscar roupas antigas ao armário (seu ou dos seus pais) e recrie a personagem que quiser. Depois, e porque é Carnaval ninguém leva a mal, o importante é que se divirta e dance com o seu grupo a noite toda. Entre as 21h e a meia noite, a animação está ao encargo do DJ Zé Black, nome ligado às maiores noites algarvias, mas a festa continua a partir dessa hora com música ambiente.

Pub



Outra opção, que pode conjugar com a participação nesta festa, é ir espreitar o Carnaval de Loulé. Pode ficar hospedado no The Magnolia Hotel, também na Quinta do Lago. De 1 a 5 de março, duas noites de estadia neste hotel, com pequeno-almoço incluído, dois bilhetes gratuitos para o Carnaval, bem como tratamento VIP e acesso a jacuzzi, sauna, banho turco e inema Room, piscina exterior aquecida e uso das bicicletas holandesas do hotel, custa 114 euros por noite/duas pessoas e na estadia da terceira noite o hotel oferece um desconto extra de 15%!

Carnaval de Loulé

Restaurante Dano's, na Quinta do Lago

Carnaval de Loulé

Restaurante Dano's, na Quinta do Lago



Carnaval Belle Époque no Vidago Palace

Se ainda não conhece, esta é uma excelente oportunidade para ficar alojado no Vidago Palace. A uma hora do Porto, este hotel histórico mandado construir pelo rei D. Carlos, está rodeado por 100 hectares de parque e floresta, fontes de águas termais. Elegante e requintado, o hotel conserva detalhes absolutamente encantadores, de estilo Belle Époque, como é o caso dos papéis de parede em seda ou da grandiosa escadaria dupla, em madeira.

Este programa especial de Carnaval, válido entre os dias 4 e 5 de março, inclui duas a três noite de alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço buffet (preço desde 530€) no restaurante Jardim de Inverno, e jantar de Carnaval (dia 4 de março) com assinatura chef Vítor Matos no Salão Nobre. Os hóspedes têm ainda acesso livre à área Wellness do Spa onde se poderá desfrutar do ginásio, da sauna, da piscina interior e do banho turco. O programa inclui também 10% de desconto em alguns tratamentos no Spa, exceto termais. Mais informação, pedidos e condições de reservas aqui

Sambowdromo do Brasil

A produtora internacional Elrow está a preparar uma imensa festa de Carnaval no próximo dia 2 de março. O Pavilhão 1 da FIL, em Lisboa, será transformado num gigante “Sambowdromo do Brasil”, onde a ideia é celebrar a época carnavalesca ao som da melhor música eletrónica e ritmos tropicais. Esta será a segunda vez que este tema é realizado no nosso país, sendo que a primeira aconteceu em 2017 no The BPM Festival, na edição do Algarve. Está prometida muita animação, com um conceito intenso, incluindo DJ set e animadores mascarados que vão transportar os participantes para uma versão em miniatura da loucura do sambódromo carioca.

A “festa mais louca do mundo” da Elrow teve o seu início em Viladecans, cidade próxima de Barcelona e rapidamente se internacionalizou ao passar por locais como Dubai, Nova Iorque, Ibiza, Istambul ou Amesterdão.

Bilhetes à venda na Ticketline.

© Elrow © Elrow

Carnaval na Casa do Vinho Verde

A Embaixada do Porto, loja de fotografia e música analógicos e também um bar, está a organizar uma festa de Carnaval na Casa do Vinho Verde, um lindíssimo palacete na Rua da Restauração, no Porto. E é nestas salas consideradas em tempos ”as mais luxuosas” da Invicta que a magia vai acontecer – a Sala Vermelha e o Salão Nobre vão transformar-se na pista deste ”Carnaval Circus”, a realizar-se dia 4 de março, na véspera do dia de Carnaval, a partir das 22h00.

Durante a noite vão atribuir-se prémios aos melhores e mais originais disfarces da noite, sendo o primeiro prémio um Gira-discos GPO e o segundo uma Coluna Bluetooth GPO. A entrada é grátis até às 24 horas, mas a festa promete prolongar-se até ao dia amanhecer.

Depois, se estiver apenas de visita ao Porto, saiba que mesmo ao lado da Casa do Vinho Verde fica situado o Torel Avangarde, um boutique hotel de cinco estrelas com vista para o Douro. A sugestão ideal para terminar o Carnaval deste ano em grande estilo!