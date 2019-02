Um vinho do Dão Único

É na emblemática Quinta dos Carvalhais que nasce, apenas em anos muito raros, este vinho especial. Chamam-lhe Único e é como trazer o melhor de uma região para a mesa.

Os entendidos vão dizer que a cor é púrpura, profunda. No aroma dominam as frutas maduras, vermelhas ou negras. Sente-se um toque de eucalipto e de menta. É fresco, sim, e aveludado e complexo. O final é persistente. Estamos indiscutivelmente perante um grande vinho, um especialmente bom para levar para a mesa. Polvo à Lagareiro ou Cachaço de Porco no forno são dois bons exemplos que vão muito bem com o Único, mas exemplos apenas, porque pelas suas características de elegância e de frescura trata-se de um tinto que oferece uma enorme versatilidade nas opções gastronómicas. Recomenda-se, ainda, que seja servido um ou dois graus abaixo do normal, porque assim revela melhor as características.

O Único quase podia ser um mono varietal, tal o peso da Touriga Nacional (88%) na conceção, mas felizmente que não é, pois assim ficava-lhe a faltar alguma da complexidade que os 6% de Alfrocheiro e 6% de outras castas (field blend) ajudam a conferir. Até hoje fizeram-se apenas três versões deste tinto, em 2003, 2009 e 2015, a atual, o que significa que se trata também de uma estreia para a enóloga, Beatriz Cabral de Almeida, que chegou ao Dão em 2012. Talvez por isso tenha sido para si tão importante vincar “toda a pureza agreste desta região”, referiu antes de rematar: “é um abraço ao Dão”.

As suaves encostas da Quinta dos Carvalhais, que possui mais de 50 hectares de vinhas.

Ora o Dão é “só” a nossa segunda região vínica mais antiga, tendo sido proclamada vai para mais de 100 anos. Situada logo abaixo do Douro, no centro norte, é um testemunho da enorme riqueza do país, que num espaço tão exíguo consegue tanta variedade. E o Dão é “único”, desde logo, porque está rodeado de montanhas como as serras de Montemuro, do Caramulo, do Buçaco ou da Estrela. Juntas protegem este planalto granítico dos ventos atlânticos, marcando-lhe a propensão à geada, os invernos chuvosos e os verões quentes. Um terroir cujo perfil evoluiu muito nos últimos anos, à semelhança de outras regiões do país, assumindo-se cada vez mais elegante e mantendo o bom copo e possibilidade de guarda – não será por acaso que chamam ao Dão a Borgonha portuguesa.

Sendo o ex-líbris da Quinta dos Carvalhais, o Único está disponível numa edição limitada e exclusiva de 5746 garrafas e tem um preço recomendado de 80 euros. Confira aqui os comentários no Vivino.

Reserva, Encruzado, Touriga ou Duque de Viseu. A gama da Quinta dos Carvalhais inclui ainda brancos "enormes"

