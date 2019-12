10 vinhos para o Natal e Ano Novo

Para companhia dos comeres das festas tradicionais de dezembro, selecionei 10 vinhos, com sugestões acessíveis a todos. Feliz Natal e um ano cheio de bons momentos para todos!

Publicado em 20-Dez-2019 por José Miguel Dentinho, jornalista

Nos meus Natais nunca falta Bacalhau cozido com todos na véspera e Roupa velha no dia seguinte. Também nozes, pinhões, amêndoas torradas e fatias douradas, coscorões e outras coisas doces tradicionais irresistíveis, só permitidas porque as “Festas” são dias de convívio em família e de felicidade para os sentidos. Há quem coma polvo e cabrito assados, borrego guisado ou assado no forno, carne de porco com ameijoas, e por aí adiante. Mas é o Peru Assado no forno que mais simboliza o Natal e Ano Novo. Para mim, guardo-o para o primeiro dia do ano, já que, na véspera, o repasto pode incluir camarão cozido comprado fresco na praça, Ameijoas à Bolhão Pato, sapateira, algumas fatias de salmão fumado e de presunto de porco ibérico ou bísaro. Com a companhia de queijo e de um bom espumante, que nunca podem faltar na minha mesa, e de pão alentejano, algarvio ou de Anteporta, tenho tudo para começar bem o ano. Pelo menos eu, que gosto mais de petiscar e conviver do que de comer.

Espumante Raposeira Reserva Bruto

De aspeto cristalino e bolha final persistente, é um espumante bruto da região de Távora Varosa, no interior de Portugal, e pode ser encontrado em todas as prateleiras do país. O seu aroma citrino e a boca equilibrada e fresca, fazem dele um bom companheiro para todos os momentos da refeição e não só para o brinde de Ano Novo.

João Clara Branco 2018

Este vinho algarvio, de cor pálida, mostra um aroma elegante a fruta, com leves notas de flores. Na boca é fino e fresco, com algumas notas minerais e frutadas no final. Um branco que será boa companhia, tanto para o bacalhau cozido de natal como para os mariscos da passagem do ano.

Quinta da Mimosa tinto 2016

Vinho produzido pela Casa Ermelinda Freitas, em terras de areia da Península de Setúbal, com uvas da casta que melhor se dá naquela região, O Castelão. É rico em taninos, muito complexo, com aromas a lembrar frutos vermelhos maduros bem conjugados com a madeira, que lhe dá um toque a baunilha e especiaria. Um vinho para a carne, que se conjugará bem com o borrego ou cabrito assados no forno.

Casa da Ínsua Reserva Tinto 2014

A Casa da Ínsua é um antigo solar barroco, que pertencia à família do fidalgo da Casa Real, Luís de Albuquerque, governador e capitão-general de Cuibá e Mato Grosso, no Brasil, no século XVIII. Este tinto do Dão tem origem nas suas vinhas e ganhará ainda mais virtudes com o tempo, pois tem grande capacidade de envelhecimento. É um vinho para a carne, que deve ser decantado antes de ser servido, a 18ºC no copo.

Espumante Marquês de Marialva 2015 Bical e Arinto Bruto Reserva

Produzido com uvas das castas Bical e Arinto, é também um espumante de bolha fina que se sente, na boca, na sua mousse crocante. O final deste bairradino é longo e persistente, com algum fruto seco e ligeira tosta. Servido entre os 6 e os 8ºC, é certamente um bom parceiro para o peru natalício. Mas também de outras companhias.

CT Grande Escolha Loureiro 2018

O solar da Casa da Tapada foi erguido pelo poeta e humanista Francisco de Sá de Miranda no século 15. É um espaço murado com 24 hectares, ocupado por 12 hectares de vinha, um património edificado de charme e uma mata centenária que merece visita. Entre os vinhos que produz, o CT Grande Escolha Loureiro é fresco e elegante, com notas florais de citrinos, fruta branca e de caroço, e alguma pedreneira. Na boca é fresco e longo, com um perfil que faz dele boa companhia para gambas ou camarões cozidos.

Kompassus Reserva branco 2017

Feito com uvas das castas Arinto e Bical por um dos grandes médicos oftalmologistas portugueses, João Póvoas, na sua região natal, a Bairrada, é um branco que mostra aroma fino e elegante, onde se sentem notas citrinas e de fruto de caroço, alguma mineralidade e especiarias. Na boca é volumoso e longo, com ligeiro fumado final. Um grande parceiro de comida e queijo, que se pode beber agora ou durante muito mais anos. Experimente-o com o bacalhau cozido ou o polvo assado no forno, por exemplo.

Pedra Cancela Seleção do Enólogo tinto 2016

Mais um vinho tinto do Dão na nossa lista, região onde as vinhas se misturam com o arvoredo, que vale sempre a pena visitar. É um tinto produzido com uvas das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Tinta Roriz, onde se sentem notas aromáticas discretas de fruta madura e algum chocolate da madeira. Na boca é macio, fresco e longo, pronto para a mesa na companhia de pratos de carne vermelha, como borrego ou cabrito.

Monteirinhos Espumante Bruto Nature Rosé

A família Monteiro Albuquerque produz vinhos há mais de 100 anos. Mas a marca Monteirinhos foi apenas criada no início do segundo milénio. É a designação carinhosa com que os seus conterrâneos apelidam os seus membros mais novos. Espumante, elegante e complexo, foi produzido com base em uvas vindimadas em agosto de 2017. É fresco e cremoso na boca e, no seu aroma, salientam-se as notas de frutos vermelhos e especiarias. É bom parceiro do bacalhau da consoada, do polvo e do peru de natal, dada a sua versatilidade à mesa.

Pereira d’Oliveira 5 anos Meio Doce

O Vinho Madeira pode ser servido antes ou depois da refeição, à volta dos 12ºC, ou a temperatura um pouco mais baixa, para se poder usufruir dos seus sabores à medida que vai aquecendo e se vão libertando. É um vinho fortificado, onde a acidez e os açucares se conjugam com a madeira onde estagiou para proporcionar prazer. Este contém aromas de frutos secos, caramelo, nata, chá preto, e é um grande parceiro, com amêndoas torradas, dos meus finais de tarde. Experimente-o, nos tradicionais copos definidos para Vinho do Porto, com frutos secos ou coisas doces nos momentos de Natal e Ano Novo.