As receitas dos chefs para fazer em casa

Pratos principais, doces, saladas e até uma receita que se manteve secreta por 100 anos e que agora é revelada. Tudo para tornar esta quarentena mais deliciosa

Publicado em 24-Abr-2020

Com meio Portugal à volta dos tachos, reunimos algumas receitas – sete na verdade, uma para cada dia da semana – dos mais conceituados chefs nacionais – incluindo dois com duas estrelas Michelin (e só existem três em Portugal). Todas para fazer em casa.

Henrique Sá Pessoa, espargos com ovo BT e molho holandês

O chef com duas estrelas Michelin no Alma criou as “Conversas no Atelier” no Instagram, em que recebe um convidado para partilhar uma receita. A primeira convidada foi a jornalista Clara de Sousa e esta foi a receita.

Ingredientes:

1 molho de espargos descascados, 1 ovo, sal e pimenta q.b., manteiga q.b., azeite q.b. Para o molho holandês (serve 4 a 6 pessoas): 150 g de manteiga clarificada, 1 ovo, 2 gemas, sal e sumo de limão q.b.

Preparação:

Começando pelo molho, deve pôr os ovos em banho-maria numa taça e emulsionar, mexendo com uma vara por 4 a 5 minutos, com cuidado para não cozinhar em demasia. Adicionar a manteiga em fio, mexendo sempre. Tempere com sal e um pouco de limão e reserve. Depois pode começar por saltear os espargos em azeite, tempere com sal, junte a manteiga e mais um pouco de água, deixando cozinhar até esta evaporar. Tempere com pimenta. Coza o ovo a 64° ou, em alternativa, escalfando ou cozendo por 6 minutos. Servir o ovo cozido sobre os espargos e cobrir com o molho holandês e mais uma pitada de pimenta-preta.

Chef Rui Paula, lírios com risoto de lima

O chef da Casa de Chá da Boa Nova, DOC e DOP é outro chef português com duas estrelas Michelin (e só temos três): traz-nos um lírio, mas também avisa que podemos substituir por outro peixe ao nosso gosto.

Ingredientes:

600 g de lírio cortado em tranches (lombo), sal fino q.b., azeite q.b. Para o risoto: 250 g de arroz carnaroli, 50 g de confit de cebola, vinho branco Rui Paula Rozés q.b., 30 g de molho de três queijos, sumo e zest de 1 lima, 30 g de manteiga, 30 g de parmesão ralado, cebolinho picado q.b., flor de sal q.b., caldo de galinha q.b. Para a juliana de legumes: 1 cenoura, 1 alho-francês, 2 curgetes, 1 cabeça de funcho, flor de sal q.b., azeite de alho q.b.

Preparação:

Para o risoto, coloque o confit de cebola, o arroz e o vinho branco num tacho. Deixe o vinho evaporar. Vai-se adicionando o caldo de galinha aos poucos, mexendo sempre até que o grão esteja cozido. Finalize o risoto com a manteiga, o parmesão, o cebolinho, o molho de três queijos e o sumo e zest de lima. No final, retifique os temperos. A juliana de legumes faz-se cortando os vegetais em juliana fina, à faca ou com um espiralizador, salteando um pouco em azeite de alho e temperando com flor de sal. Por fim, tempere o lírio com sal fino e sele numa frigideira em azeite. Leve a mesma ao forno a 170 °C por 4 minutos.

Scones, do Belmond Reid’s Palace

Esta é a receita centenária que foi agora divulgada pela primeira vez. Desfrute de um bom chá com scones, tal como fizeram Winston Churchill e tantos outros hóspedes famosos neste ícone da hotelaria madeirense. E que tal o Caldo Verde do hotel? Porque também pode seguir aqui.

Ingredientes (para 12 scones):

340 g de farinha T55, 60 g de açúcar, 3 g de sal de mesa, 100 g de leite, 50 g de manteiga, 1 ovo grande, 26 g de fermento, 30 g de passas.

Preparação:

Aqueça o forno a 220 °C. Numa tigela grande, junte a farinha, o açúcar, o sal de mesa, o leite, a manteiga e o ovo. Misture todos os ingredientes com a ajuda de uma batedeira, na velocidade 1 e durante 15 minutos. Adicione o fermento e misture por mais 5 minutos, na velocidade 2. Divida a massa em duas partes iguais e misture levemente as passas numa das partes. Coloque cada uma das massas numa tábua retangular, estenda-a e com a ajuda de uma forma de corte ou de uma caneca crie cada scone. Deixe os scones a repousar durante uma hora, à temperatura ambiente, pincele com uma mistura de gema e clara e leve ao forno a 220 °C durante 8 minutos. Vire-os ao contrário, e deixe no forno por mais 2 ou 3 minutos.

Tiago Bonito, salada de beterraba, queijo feta, nozes e vinagrete de citrinos

O chef do Largo do Paço, na Casa da Calçada, em Amarante, que tem uma estrela Michelin, deixa-nos esta salada na qual os citrinos adicionam frescura à beterraba.

Ingredientes (serve 4 pessoas):

500 g de beterraba, 200 g de queijo feta (ou queijo de cabra curado), 40 g de passas, 40 g de nozes, 10 g de hortelã, 150 g de laranja, 25 ml de sumo de lima, 20 ml de vinagre de sidra, 5 g de mostarda, 100 ml de azeite, 10 ml de mel de rosmaninho, sal e pimenta q.b.

Preparação:

Lavar bem a beterraba e pôr a cozer com sal e vinagre. Se tiver panela de pressão em casa é melhor. Deixar arrefecer a beterraba no caldo da cozedura. Descascar a beterraba e cortar em cubos pequenos e cortar o queijo do mesmo tamanho. Para o vinagrete, colocar a mostarda e juntar o azeite em fio com a ajuda de uma vara de cozinha; juntar o mel, sumo de lima e raspa de laranja e temperar com sal e pimenta. Descascar a laranja e retirar os gomos. Numa taça, juntar a beterraba, as passas de uva e temperar com vinagrete e hortelã picada.Empratar numa taça a salada de beterraba e em cima colocar o queijo, os gomos de laranja e as nozes em pedaços. Temperar com o vinagrete.

Manuel Figueira, focaccia de ervas da serra e paiola

O chef do restaurante São Lourenço, da Casa de São Lourenço, em plena serra da Estrela, apresenta um prato que junta o melhor de Itália aos ares da serra.

Ingredientes:

500 g de farinha de trigo 65, 5 g de sal, 100 ml de azeite, 40 g de banha de porco, 20 g de fermento de padeiro, 300 ml de água, 300 g de paiola, alecrim, tomilho, segurelha e flor de sal q.b.

Preparação:

Juntar a farinha peneirada, sal, a banha de porco, a paiola, 50 ml de azeite e as ervas picadas. Dissolver o fermento em água morna, juntar tudo e amassar bem durante aproximadamente 10 minutos ou até estar homogénea. Tapar com um pano e deixar descansar por duas horas à temperatura ambiente. Untar um tabuleiro com um pouco de azeite, dispor a massa por cima e espalhar com os dedos. Finalizar com o restante azeite, a flor de sal e o resto das ervas. Deixar levedar por mais uma hora. Enquanto isso, aquecer o forno a 220 °C e cozer durante aproximadamente 25 a 30 minutos.

Luís Cardoso, Ebi Maki

Não tem a certeza se deve ou não comer sushi em tempo de coronavírus? Para matar saudades prepare esta receita em sua casa. Uma receita que nos chega pela mão do chef do Soão.

Ingredientes:

camarão-tigre, farinha, ovo, pão ralado, arroz de sushi, alga noori, sementes de sésamo, ovas de peixe, maionese japonesa e kimchi.

Preparação:

Pane o camarão-tigre na farinha, ovo e pão ralado japonês e frite. Para criar o rolo, primeiro deve abrir a alga noori inteira e cobrir com o arroz de sushi. Junte as sementes de sésamo ao arroz e vire de forma que o arroz fique por fora. Junte o camarão-tigre panado, enrole e corte.

Hermínio Costa, clafoutis de mirtilos, amêndoa e gelado de baunilha

Last but not least, o chef do restaurante Egoísta, na Póvoa do Varzim, traz-nos esta deliciosa clafoutis de sobremesa, com mirtilos, em vez de cerejas, no papel principal.

Ingredientes:

100 g de manteiga, 100 g de amêndoa moída, 100 g de açúcar, 20 g de farinha Maizena, 1 ovo inteiro, 2 gemas de ovo, 50 g de natas.

Preparação:

Pôr a manteiga numa tigela à temperatura ambiente durante uma hora. Seguidamente, juntar o açúcar, o ovo, as gemas e os restantes ingredientes, à vez e mexendo sempre, até obter uma massa homogénea. Colocar a massa num prato de ir ao forno untado com manteiga, adicionar os mirtilos e levar ao forno previamente aquecido a 180°. Deixar arrefecer antes de servir com uma bola de gelado de baunilha.