Dress to express

Os dias de sol e calor estão aí e os vestidos são essenciais em qualquer guarda-roupa. Presentes em todas as tendências, a regra desta estação é escolher o melhor vestido que espelhe a sua personalidade.

Publicado em 21-Mai-2020 por Ana Campos, consultora e stylist de moda

O verão é, desde sempre, sinónimo de looks mais coloridos e frescos. Para este ano, uma das peças mais eleitas pelos designers nas suas apresentações foram os vestidos. Míni ou máxi, largos ou justos, coloridos ou monocromáticos, floridos ou com riscas, esta peça indispensável em qualquer guarda-roupa segue o movimento da indústria da moda que tem pautado as últimas estações, em que a personalidade e o estilo pessoal devem ser cada vez mais evidenciados nas nossas escolhas no dia a dia.

As inspirações mais importantes nos vestidos são as campestres com vestidos largos com folhos e algumas mangas de balão, os anos 80 com brilhos e recortes em versões mais justas, os anos 90 com as linhas mais fluidas, em que os vestidos podem ser usados por cima de T-shirts e até calças em coordenados mais conceptuais.

O clássico preto surge com versões sexy míni ou justas e versões românticas com linhas mais fluidas, assim como o branco, sempre imprescindível no guarda-roupa para os tempos mais quentes. As cores chegam em versões pastel, ou vivas com estampados gráficos ou floridos.

Assim, os vestidos podem ser a escolha para estar sempre bem em qualquer situação, mesmo em teletrabalho. Tudo depende do seu estilo e do mood para o dia.

