Vamos todos arrumar

Em tempos de primavera, a limpeza do armário é um hábito essencial que implica organizar a roupa mais fresca, limpar e arrumar as peças mais quentes. Neste tempo de isolamento, mantenha esta rotina semestral, e faça desta uma tarefa de família. Pode ser surpreendentemente divertido preparar a próxima estação, tal como explica uma psicóloga.

Publicado em 27-Mar-2020 por Ana Campos, consultora e stylist de moda

Organizar um guarda-roupa é essencial para todos, seja por motivos de espaço ou mesmo para avaliar o que está bom para continuar a ser usado e o que mediante as tendências pode ser alterado e renovado. Pode ser um desafio, mas o resultado é sempre compensador, pois torna o dia a dia mais fácil por sabermos onde temos tudo. Se esta máxima funciona para os adultos, é também particularmente boa para as crianças e ajuda a reduzir os momentos de stress matinal.

Se esta é uma regra em tempos normais, como será em fase de quarentena? “Este período de isolamento social pode ser o momento de reencontro, um reencontro pessoal e familiar. Pela limitação em sair de casa é importante encontrar atividades pedagógicas/lúdicas que impliquem igualmente o movimento, arrumar o guarda-roupa insere-se perfeitamente neste objetivo”, explica a psicóloga clínica Ana Isabel Marcos sobre esta nova realidade.

Os primeiros passos que devemos fazer são identificar o que gostamos ou não gostamos, o que serve e que não serve, o que podemos reciclar e dar uma nova vida (adaptando às tendências), o que pode ser doado e que não tem salvação e deitamos fora. Tendo sempre presente uma altura em que devemos valorizar a economia circular, o que para nós não serve pode ser usado por outras pessoas. No caso das crianças esta reutilização é ainda mais fácil, pois o tempo de uso das roupas e sapatos é muito mais curto pelo crescimento. Verifique sempre se na sua rede familiar e amigos não existem crianças mais pequenas a quem possa dar estas peças.

“Desde tenra idade que as crianças já manifestam o que querem, ou querem vestir, mostram com maior à vontade, do que noutras gerações, o que sentem, o que gostam, além de terem várias marcas de roupa, anúncios e os livros infantis que apelam a esta atenção – existe uma moda infantil”, continua a psicóloga. Arrumar o guarda-roupa pode, assim, ajudar os mais novos a fazer escolhas e a tornarem-se responsáveis pelas suas decisões. “Implica desdobrar, voltar a dobrar, tirar de um lado para pôr no outro, compreender qual a roupa de primavera/verão e a roupa de outono/inverno e o porquê, identificar com desenhos ou fotos, para crianças mais pequenas, as gavetas com o conteúdo que está lá dentro (meias, calções etc.), como organizar o calçado, o cesto da roupa suja. Esta atividade ensina às crianças a importância de tomar conta das suas coisas, o gosto pelo cuidar das suas coisas, desenvolve a psicomotricidade e a orientação espaço-corporal”, acrescenta Ana Isabel Marcos. “A roupa de criança tem um prazo de validade muito curto, neste processo de arrumação encontra-se a roupa que já não serve, a que se gosta e que não se gosta. O importante é que a criança perceba o porquê de cada uma das situações, é como o ‘não’ e o ‘sim’, o importante é compreender o porquê.”

“Dar o que não vai usar significa deixar de ter, traduz-se no fundo de uma separação, sendo um processo algo difícil nas crianças, muitas vezes adiado, mas outras vezes conseguido após um longo tempo de conversa dos pais. Aprender que o que se dá não se perde porque a lembrança fica para sempre no coração é uma lição para o futuro. Por outro lado, escolher a roupa leva a criança a entrar em contacto com o seu esquema e imagem corporal ainda em formação, construir um olhar sobre si através do que vê no espelho, do que escuta dos outros. Sentir que está a crescer, a deixar de ser um bebé”, explica ainda a psicóloga clínica. Esta regra de identificação é transversal para adultos e crianças, deve ser sempre começada pela estação que estamos a acabar e está ainda exposta no armário e depois é que olhamos para o que temos guardado para a estação seguinte.

As decisões do que devemos reciclar, adaptar ou deitar fora podem ser escolhas difíceis, mas são eficazes para o guarda-roupa ficar o mais adaptado possível ao seu dia a dia. No caso das crianças, quando questionámos a nossa entrevistada sobre esta escolha, ela desmistificou: “São dois conceitos muito presentes no dia a dia das crianças, sabem fazê-lo muito bem na reciclagem do lixo, mas quanto à roupa, alguma é vivida como um marco do seu crescimento. Em particular, a roupa de quando se era muito pequeno serve para mostrar às pessoas mais próximas como já foi pequeno e coube ali. Esta ideia aplica-se mais ao adulto pelo tempo de vida da roupa.”